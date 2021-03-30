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    前往史明墓園致祭 蔡英文︰請歐吉桑放心 台灣更受國際肯定

    蔡英文總統前往史明墓園獻花致祭。（取自蔡英文臉書）

    蔡英文總統前往史明墓園獻花致祭。（取自蔡英文臉書）

    2021/03/30 14:28

    〔記者蘇永耀／台北報導〕清明節前夕，蔡英文總統前往史明墓園獻花致祭。她說，想告訴史明，台灣依然是自由民主的台灣，透過防疫和產業實力，讓台灣被世界看見，更受到國際社會的肯定。

    台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）2019年9月20日病逝，享嵩壽103歲。

    蔡總統在臉書貼文表示，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心。」堅守信念，團結打拚，台灣依然是自由民主的台灣。

    蔡英文總統前往史明墓園獻花致祭。（取自蔡英文臉書）

    蔡英文總統前往史明墓園獻花致祭。（取自蔡英文臉書）

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