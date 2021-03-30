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    台鐵新車4/1首航 紀念套票同日發售限量500套

    台鐵新車4月1日首航，當天上午於基隆站限量發售紀念套票。（台鐵局提供）

    台鐵新車4月1日首航，當天上午於基隆站限量發售紀念套票。（台鐵局提供）

    2021/03/30 14:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新車EMU900型空調通勤電聯車4月1日首航，台鐵局特別製作紀念套票，首航當日於基隆站南站限量發售500套、每套售價100元。

    台鐵局表示，「EMU900型空調通勤電聯車首航」紀念套票內含上、下午名片式月台票各1張，每人每次限購2套，依序發售不得選號。紀念套票當日上午8點於基隆站南站台鐵本舖前發售，上午9點後未售罄套票，移至南站售票窗口繼續發售。

    台鐵EMU900型4月1日首航，當天上午11點15分將從樹林站開往基隆舉辦首航儀式，下午3點32分於基隆站正式首航。台鐵局表示，首航列車基隆站不辦理載客業務，新車後續將於清明連假期間正式投入營運，目前規劃4月4日、5日將開行5450次樹林－花蓮（中午12點53分樹林站發車、下午4點18分抵達花蓮），及5455次花蓮－樹林（下午4點50分花蓮發車，晚間8點56分抵達樹林站）區間快車。

    台鐵新車不僅擁有亮麗外型，內裝也透過空間規劃及減法美學設計，全面提升多元友善服務，像是特別加長椅背，對於需要座位休息的人來說，能有效減少頸部負擔，同時座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系，希望讓許多人有溫暖、放鬆的舒適感。另外，車廂內最新燈光自動調節功能，可讓車內燈光亮度根據環境亮度自動調整，讓車廂內保持舒適不刺眼的緩和效果。

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