北市長選戰網路聲量輸陳時中 蔣萬安：專注本身工作

蔣萬安表示，任何民調包括網路聲量都會上下起伏，都會做為參考，好的地方繼續維持，不足的地方加強，現階段就是專注於自己的崗位。（記者塗建榮攝）

2021/03/30 11:17

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委蔣萬安被看好於2022年代表國民黨出戰台北市長選舉，然而近期有資料庫做出數據觀察幾位藍綠有可能出戰台北市長參選人的聲量，發現蔣萬安網路聲量遠不如衛福部長陳時中；對此，蔣萬安今回應，任何民調包括網路聲量都會上下起伏，都會做為參考，好的地方繼續維持，不足的地方加強，現階段就是專注於自己的崗位。

根據QuickseeK快析輿情資料庫，民進黨的參選人還撲朔迷離，但還是分析了幾位可能的人選，從近3個月網路聲量來看，陳時中在累積聲量上拔得頭籌，前文化部長鄭麗君明顯落後其他可能候選人，而蔣萬安的聲量則跟吳怡農在伯仲之間。從比例來說，陳時中一個人就佔了72.4%的聲量，其次是吳思瑤的8%、蔣萬安的6%、至於黃珊珊，目前在聲量上只贏過鄭麗君。

蔣萬安今在立院出席「立法院兒少權利促進會」成立大會前，媒體問及有關網路聲量輸陳時中的看法？蔣萬安表示，任何民調，包括網路聲量起起伏伏、上上下下，也都做為參考，對他來說，好的地方繼續維持，不足的地方當然加強，而現在就是專注在本身的工作，在自己的崗位做好。

媒體追問蔣，黃珊珊的聲量更低，假設藍白合，民眾黨立委高虹安出戰新竹市長組成「安安連線」，黃珊珊更邊緣化的看法？蔣萬安再次重述，現在離選舉還有一段時間，將近2年的時間，現在把本身的工作做好。

至於蔣萬安的IG偏向生活化，是否是為了衝網路聲量做準備？蔣萬安表示，IG跟團隊討論，希望呈現生活化的部分，有別於臉書上的呈現是立法院質詢、問政以及提案的事情，希望讓大家看到，比較不是媒體上的畫面，而是跟家人互動、與孩子相處等等。

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