桃機第三航廈土建2度招標 由原團隊三星/榮工工程得標

桃園國際機場公司今宣布，第三航廈土建工程第二次招標，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標。圖為第三航廈預定地。（資料照）

2021/03/30 10:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園機場第三航廈資格標去年審查完成，卻爆出重大瑕疵因而廢標。遭廢標的Samsung C&T Corporation榮工工程股份有限公司重新來過，上月順利通過資格標。桃園國際機場公司今宣布，第三航廈土建工程第二次招標，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標。

機場公司表示，經評選委員評選Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊為最有利標，並於今天上午9點30分召開決標會議，完成決標行政程序，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標，機場公司暨顧問團隊將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

機場公司表示，本案土建工程預算金額約新台幣445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

除土建工程外，機場公司亦正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之工程。

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