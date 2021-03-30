2019年醫院財報出爐 林口長庚最賺錢、亞東醫院賠最多

健保署專委劉林義說明醫院財報公開內容。（健保署提供）

2021/03/30 10:19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今日公布2019年領取健保費用2億元以上的醫事服務機構財報共223家，87%整體收支有結餘家數，最賺錢仍以林口長庚醫院結餘72.22億元蟬聯冠軍，其次是高雄長庚醫院59.81億元、台大醫院24.46億元，前3名與前一年相同；最賠錢醫院則以亞東醫院虧損4.34億元。另外，有3家診所也入列。

今年是健保署第7年公布醫療院所財報，門檻原本為醫療院所申報健保費用4億元以上，2018年則降至2億元以上，因此提報院所由2013年的109家增加至2019年的223家，包含醫學中心19家，區域醫院81家，地區醫院120家及基層診所3家，領取健保總金額4438億元，占整體金額6771億元約66%。

進一步檢視前10名，光是長庚體系醫院就占4家，除了林口長庚醫院、高雄長庚醫院外，尚有桃園長庚醫院21.49億元、基隆長庚醫院16.73億元。不過，在最虧錢醫院的前10名名單中，也可見長庚體系醫院，嘉義長庚醫院虧損達3.36億元，名列第3名。

另外，也有3家申報健保費用超過2億元的診所入列，包含遠東聯合診所、書田泌尿科診所及安慎診所，0.28億元、0.87億元、0.06億元，均為正數。

在最虧錢醫院名單中，以亞東醫院虧損4.34億元最多，原本2018年結餘尚有0.92億元，2019年就由正轉負變成虧損4.34億元，其次是2017年下半年營運的輔大附醫虧損3.75億元，嘉義長庚醫院則以虧損3.36億元居次。

若以非醫務結餘分析，前3名均由長期有創辦人王永慶捐贈股息支持的長庚包辦，依序是林口、高雄、基隆長庚醫院的77.81億元、59.95億元、21.23億元；若以醫務結餘分析，前3名是中國醫藥大學附設醫院16.27億元、台大醫院14.24億元、高雄醫學大學附設醫院9.38億元。

健保署指出，2019年提報財報的223家院所中，醫務收支有結餘家數占率達75%，整體收支有結餘家數占率為87%。回顧公布財報7年來，醫務收支有結餘家數占率在69%至78%，整體收支有結餘家數占率在85%至91%。

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