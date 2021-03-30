冬奧座談北京拒陸委會出席 蘇揆贊成帛琉總統妙喻

為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧會今與中華奧會舉行座談會，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。行政院長蘇貞昌對此表示，帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」。（記者劉信德攝）

2021/03/30 09:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國在新疆大規模拘禁、奴役維吾爾族穆斯林等侵犯人權行為，引發國際社會呼籲抵制明年北京冬奧。據透露，為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧會今與中華奧會舉行座談會，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。行政院長蘇貞昌對此表示，帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」，中國此舉只會增加台灣人民的惡感，對於兩岸關係的改善並沒有幫助。

立法院院會今續邀請蘇貞昌率同部會首長進行施政總質詢，蘇於進入議場前接受媒體聯訪，對於北京冬奧一事發表看法。

蘇貞昌表示，我們爭取國際空間，友善也積極地參與國際活動，中國卻用各種方法阻擋台灣參與國際，阻擋台灣各種自由、平等、有意義的參與，非常不值得讓人看到一個大國負責任的態度。

蘇提及，昨天帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」，中國老是用各種方法，包括軍機繞台等，又阻礙台灣國際空間，只會更增加人民惡感，對於兩岸關係的改善並沒有幫助。

對於立委發起抵制中國，不要參加冬奧，蘇指出，我們可以看到，中國對於人權、對於軍事擴張，對於區域和平等，都讓世界不以為然，我們也都很清楚知道，中國在國力增強後，所作所為都對世界和平、區域穩定沒有幫助，我們對於中國種種違反人權的作法，欺壓香港人民，我們也不以為然，對於國際上的作法都會參考，也會做出適當因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法