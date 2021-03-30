為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    冬奧座談北京拒陸委會出席 蘇揆贊成帛琉總統妙喻

    為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧會今與中華奧會舉行座談會，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。行政院長蘇貞昌對此表示，帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」。（記者劉信德攝）

    為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧會今與中華奧會舉行座談會，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。行政院長蘇貞昌對此表示，帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」。（記者劉信德攝）

    2021/03/30 09:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國在新疆大規模拘禁、奴役維吾爾族穆斯林等侵犯人權行為，引發國際社會呼籲抵制明年北京冬奧。據透露，為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧會今與中華奧會舉行座談會，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。行政院長蘇貞昌對此表示，帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」，中國此舉只會增加台灣人民的惡感，對於兩岸關係的改善並沒有幫助。

    立法院院會今續邀請蘇貞昌率同部會首長進行施政總質詢，蘇於進入議場前接受媒體聯訪，對於北京冬奧一事發表看法。

    蘇貞昌表示，我們爭取國際空間，友善也積極地參與國際活動，中國卻用各種方法阻擋台灣參與國際，阻擋台灣各種自由、平等、有意義的參與，非常不值得讓人看到一個大國負責任的態度。

    蘇提及，昨天帛琉總統說得好：「你不能用拳頭逼老婆愛你」，中國老是用各種方法，包括軍機繞台等，又阻礙台灣國際空間，只會更增加人民惡感，對於兩岸關係的改善並沒有幫助。

    對於立委發起抵制中國，不要參加冬奧，蘇指出，我們可以看到，中國對於人權、對於軍事擴張，對於區域和平等，都讓世界不以為然，我們也都很清楚知道，中國在國力增強後，所作所為都對世界和平、區域穩定沒有幫助，我們對於中國種種違反人權的作法，欺壓香港人民，我們也不以為然，對於國際上的作法都會參考，也會做出適當因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民調顯示核電利大於弊？ 蘇揆：先問侯友宜對核廢料的意見
    2021/03/30 09:26

    民調顯示核電利大於弊？ 蘇揆：先問侯友宜對核廢料的意見
    中方遊說台 勿抵制北京冬奧 兩岸奧會今座談 竟拒陸委會旁聽
    2021/03/30 05:30

    中方遊說台 勿抵制北京冬奧 兩岸奧會今座談 竟拒陸委會旁聽

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    感謝惠恕仁不畏中國強壓挺台 蘇貞昌︰盼有機會造訪美麗帛琉
    2021/03/29 21:21

    感謝惠恕仁不畏中國強壓挺台 蘇貞昌︰盼有機會造訪美麗帛琉
    讚台灣真朋友！ 帛琉總統描寫中國施壓︰不能用暴力逼老婆愛你
    2021/03/29 19:31

    讚台灣真朋友！ 帛琉總統描寫中國施壓︰不能用暴力逼老婆愛你

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    臺北市今日熱門
    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」
    2021/03/23 17:00

    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」 影片

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    挺新疆歐洲議員遭中國制裁 吳釗燮：台灣展開雙臂歡迎
    2021/03/23 11:33

    挺新疆歐洲議員遭中國制裁 吳釗燮：台灣展開雙臂歡迎

    天龍國4迷思》東西貴又難吃？滿街有錢人？ 台北人爆氣平反！
    2021/03/23 18:00

    天龍國4迷思》東西貴又難吃？滿街有錢人？ 台北人爆氣平反！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播