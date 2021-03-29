園藝大哥划船捉鴨看病 牠竟使出大絕招逃跑...

園藝大哥奮力划船捉鴨去看病。（松山文創園區提供）

2021/03/29 21:35

〔記者楊心慧／台北報導〕松山文創園區內的生態池常有鴨子在水中游泳，但民眾有時會發現鴨子身上常會有傷，都會通報反映，最近生態池的鴨子又出現受傷的狀況，引起民眾擔心，園方雖然派園藝大哥划船捉鴨去看病，雖然辛苦划船，最終仍不敵調皮的鴨子，被牠飛走逃離；松山文創園區表示，鴨子有時因地域性而相互攻擊，也可能是嬉鬧玩過頭，不過園區也都會注意鴨子的狀況。

松山文創園區行銷企劃組組長陳映霖表示，鴨子是野生動物，不同種類的鴨子都具有地域性，才會發生相互攻擊事件，但有時也可能是嬉鬧玩過頭的狀況，常常傷口恢復，過不久又受傷，因此受到民眾關心。

陳映霖說明，這邊的鴨子最初總共有9隻，由琉璃工房放養在生態池的鴨子，園區也希望透過野生動物族群來維持生態環境，但隨著時間一久，大部分的鴨子都已在去年過世，目前僅剩的兩隻鴨，則是近年民眾放養出現的。

陳映霖也呼籲民眾，若看到園區內的鴨子或其他動物、鳥類，不要去打擾、餵食，松山文創園區水池周邊約有30幾種鳥類棲息，去年還邀請芝山文化生態綠園處長李明晃來探索園區的生態樣貌，發現這裡不僅有麻雀、綠繡眼以及白頭翁，還有台灣藍鵲、喜鵲、烏領晾鳥家族，以及瀕臨絕種的黃鸝鳥，凸顯了松山文創園區扮演著台北生態跳島的重要角色。

至於受傷的鴨子，松山文創園區表示，園方原本想請園藝大哥划船捕捉鴨子去看病，園藝大哥辛苦划船，但鴨子的水性仍勝過園藝大哥，游泳的鴨子最後仍飛走。

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