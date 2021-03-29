感謝惠恕仁不畏中國強壓挺台 蘇貞昌︰盼有機會造訪美麗帛琉

行政院長蘇貞昌（左）今日宴請帛琉總統惠恕仁（右）一行，雙方互贈禮品、一同舉杯向現場貴賓致意。（記者塗建榮攝）

2021/03/29 21:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今晚款宴帛琉總統惠恕仁伉儷，蘇貞昌當面感謝惠恕仁說，帛琉不畏懼中國「戰狼外交」，秉持公理正義，在聯合國、世衛、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等大會中持續為台灣強力發聲。惠恕仁也親自邀請蘇貞昌訪問，蘇亦回應說，期待有一天能利用「台帛安全旅行圈」，造訪帛琉、享受碧海藍天。

蘇貞昌今晚宴請帛琉總統惠恕仁伉儷，蘇致詞時首先恭賀惠恕仁總統在去年的大選中，以近6成的選票贏得總統大選，蘇向帛琉高度成熟的民主政治致敬，並表示台灣與帛琉共享民主、自由、法治等普世價值，這也是兩國邦誼的堅實基礎。

蘇貞昌接著說，惠恕仁是自從去年武漢肺炎疫情爆發以來，第一位訪問我國的國家元首，此訪問象徵台灣與友邦共存共榮共好，協力抗疫的成果，值得共同感到驕傲。

蘇並形容，全球疫情仍然嚴峻，台灣與帛琉建立的「安全旅行圈」，就像是一劑強心針，「我們正在向世界示範，只要有透明化的疫情監控、健全的政府效能以及全面有效的疫情控制，我們是可以克服疫情的，這是全球多數人民至今仍然無法奢望的幸福」。

蘇貞昌說，「安全旅行圈」牽涉防疫、外交、觀光及航空等各部會的協調工作，他做為中華民國台灣政府的行政首長，認知到「安全旅行圈是對台帛的雙贏提案，因此責無旁貸推動。他也提及台帛邦誼邁入第22個年度，除了防疫合作，在公衛醫療、農漁畜牧、能力建構、潔淨能源及基礎建設等各領域都緊密合作，「台灣與帛琉的關係就像是最親密的家人，我們一同理解彼此、幫助彼此，且攜手作為彼此可靠的後盾。」

蘇貞昌接著提及中國說，中國持續打壓台灣國際生存空間，而帛琉不畏懼中國無理的「戰狼外交」，秉持公理正義，在聯合國、世衛組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等大會中持續為台灣發聲，他要向帛琉表達誠摯的感謝。

蘇貞昌最後說，台灣與帛琉因為傑出的防疫成就，成功合作建立雙邊安全旅行圈，而一同站上了國際舞台，「這不是一蹴可幾的成就，而是兩國數十年來共同累積的信任與良治，水到渠成的成果。」他深信台帛邦誼就如同「安全旅行圈」一樣可貴穩定，盼持續與帛琉攜手發展，共同成為「太平洋福地」，他也期盼有一天親自造訪帛琉，享受碧海藍天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法