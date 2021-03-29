美駐帛琉大使倪約翰 明與吳釗燮、酈英傑共同發表談話

帛琉總統惠恕仁（中）訪台，29日舉行國際記者會。會後並與外交部長吳釗燮（左）、美國駐帛琉大使倪約翰（右）合影。（記者方賓照攝）

2021/03/29 20:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）正訪問台灣，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）驚喜隨行來台。美國大使來台也將有公開行程，外交部今預告，倪約翰明天將與外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同現身，一同公開發表談話。

帛琉總統惠恕仁昨率團抵台，美國駐帛琉大使倪約翰也是訪團成員之一，引起外界關注。惠恕仁今晚在接受行政院長蘇貞昌款宴前，召開國際記者會，倪約翰也同行參加記者會和晚宴。

媒體提問問及，美國駐帛琉大使此次一同來台，帛琉與台美有無三方合作規劃？惠恕仁對此表示，美國駐帛琉大使能一起來，也是展現我們各方為了啟動「旅遊泡泡」付出的努力，他自爆當選之後，美國大使就打電話給他說，疫苗要來了，記得接種。惠恕仁還笑說，如果可以的話，他還想乾脆宣布全國放假一天，都去打疫苗。

惠恕仁說，這樣的夥伴關係顯示為了尋找解決問題的努力，除了防疫，美國和帛琉還有其他的層面合作，例如執法、維持邊境安全、和打擊非法漁業行動等，這些支持都很重要，因為身為小國，很容易受到侵擾，有個強健的盟友保護，是非常重要的承諾和象徵。

惠恕仁並說，大使一起前來展現友誼和維持自由民主價值的決心，以及我們之間擁有的共同理念–維持自由民主價值和自由開放的印太地區，這就是合作的最佳真諦。

惠恕仁也稱讚台灣政府和人民都是強健夥伴，台灣提供帛琉各面支援，包括經濟建設、農業、旅遊，醫療上也提供幫忙，很多患者轉診來台，台灣醫療團隊也會到帛琉進行醫療活動。例如他昨晚和帛琉來台留學生見面，「這些學生就是我們友誼的重要展現」，學習台灣文化語言，之後也能協助繼續拓展雙方友誼。惠恕仁並說，台灣和帛琉都是島國，「海洋連結我們」，而且帛琉最早的根正是來自台灣，友誼歷史深遠。

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