「網軍頭」邱昱凱掌悠遊卡總座 議員：握個資大數據幫柯打選戰

柯文哲近期高升「網軍頭」邱昱凱（左一）為總經理，北市議員認為，柯企圖讓邱掌握悠遊卡相關個資，作為未來選舉大數據操盤，政治盤算昭然若揭。（資料照，記者羅沛德攝）

2021/03/29 20:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲去年發豪語，若悠遊卡年交易額未達650億、悠遊付年交易額不足30億，董事長陳亭如就下台，但如今皆未達標，柯文哲不僅未究責，近期還高升「網軍頭」邱昱凱為總經理；北市議員認為，柯文哲將力保陳亭如、護航邱昱凱向財團示好，更企圖讓邱掌握悠遊卡相關個資，作為未來選舉大數據操盤，政治盤算昭然若揭。

北市府︰邱執掌成效受議會監督

北市府發言人陳智菡強調，邱昱凱執掌總經理亦為董事會決議、專業任用，成效如何將受議會監督，迎疫後時代，北市全力推動數位轉型與大數據，相關評論解讀為選舉布局太無限上綱、實在荒謬。

民進黨議員許淑華直指，過去柯文哲便任用擅長網路選戰的戴季全出任悠遊卡總座，現又讓「網軍頭」邱昱凱全面掌握悠遊卡個資等大數據內容，未來在攸關民眾黨生存的2022選戰上，邱昱凱便有足夠資源發揮網戰效果，甚至將悠遊卡公司當作「小金庫」，金流外包給「柯友友們」以壯大勢力，並挽救節節敗退的民眾黨聲望。

悠遊卡公司︰規定嚴謹不可能擅用個資

國民黨議員李柏毅認為，北市府財政局長陳家蓁、陳亭如、邱昱凱等，皆屬柯文哲財政軍師、前永豐銀總經理張晉源人馬，此次人事安排無非是布局選戰，擴大民眾黨的財經人脈勢力，柯選在議會開議前任命邱昱凱，也是器重他的忠誠度、足以扛下政治砲火。

對於外界質疑，悠遊卡公司表示，受疫情衝擊才未能達標，而高階經理人的責任就是做出對公司最有利的經營策略與行動，帶領突破困境，且公司內部有嚴謹規定，不可能擅用相關個資。

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