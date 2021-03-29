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    首頁　>　臺北市

    柯曾承諾悠遊卡績效未達標董座下台 許淑華︰誠信破產恐賠上公司

    台北市長柯文哲（左）去年發豪語，若悠遊卡年交易額未達650億或悠遊付年交易額不足30億，董事長陳亭如（右）就下台，但如今皆未達標，柯文哲不僅未究責，近期還高升心腹「網軍頭」邱昱凱為總經理，引發議員砲轟。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲（左）去年發豪語，若悠遊卡年交易額未達650億或悠遊付年交易額不足30億，董事長陳亭如（右）就下台，但如今皆未達標，柯文哲不僅未究責，近期還高升心腹「網軍頭」邱昱凱為總經理，引發議員砲轟。（記者鄭名翔攝）

    2021/03/29 20:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕悠遊卡公司營運績效不佳，台北市長柯文哲去年發豪語，若悠遊卡年交易額未達650億、悠遊付年交易額不足30億，董事長陳亭如就下台，但如今皆未達標，柯文哲不僅未檢討究責，近期還高升「網軍頭」邱昱凱為總經理，議員許淑華砲轟柯誠信破產，最後恐賠上悠遊卡公司。

    對此，北市府發言人陳智菡未回應陳亭如去留問題，僅稱她自2019年兼任董事長及總經理任內讓悠遊付將達百萬會員，每月交易額穩定成長，在兼顧經營績效及制衡機制考量下，決議讓陳亭如卸下總經理職務，北市府尊重公司治理及專業評估。

    柯文哲去年6月於議會答詢時，承諾若悠遊卡全年交易金額未達650億、悠遊付上線1年交易金額不足30億，董座陳亭如就下台；但議員許淑華指，去年悠遊卡交易額僅616億，不僅未達標、還較前年653億衰退，而悠遊付自去年3月底上線至今年1月，交易額僅約8.4億，達成率不到30%，更慘輸主要競爭對手一卡通的153.4億。

    許淑華表示，柯文哲為個人利益而放下從政理想示好財團，更無視外界抨擊，拔擢無專業背景、蹲點2年也未繳出實績的邱昱凱為高薪總經理，如今悠遊卡公司業績直直落，柯文哲若仍不撤換董事長設法挽救，不僅將賠上傾市府資源扶植的悠遊卡公司，更自毀政治誠信。

    許淑華怒批，北市府傾全府資源搶推動學生證、3倍券綁定悠遊付，卻繳出如此難堪成績，如今又酬庸邱昱凱擔任總座，悠遊卡董事會明顯督導不力、只會逢迎拍馬，呼籲監察院應介入調查，也要求柯文哲應唯才是用，否則悠遊卡公司績效再不成長，柯也責無旁貸。

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