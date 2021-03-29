自動識別系統顯示長賜號擱淺前一路加速 航運界︰有違常態

航運界人士取得自動識別系統資訊，指出長榮貨櫃輪擱淺前一路加速，有違船舶在河道行駛常態。（路透檔案照）

2021/03/29 19:46

〔中央社〕長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日擱淺在蘇伊士運河，影響全球供應鏈，原因仍待調查。航運界人士取得自動識別系統資訊，指出貨櫃輪擱淺前一路加速，有違船舶在河道行駛常態。

「長賜輪」擱淺原因仍待調查，根據外電報導，最早傳出疑似遇強風，蘇伊士運河管理局日前則否認，並指可能是技術或人為失誤。

多名台灣資深航運界人士都有取得自動識別系統（Automatic Identification System，簡稱AIS）資訊，記錄「長賜輪」擱淺前的行駛動態。

資深航運界人士說，從AIS可以清楚看到「長賜輪」進入蘇伊士運河後貼著左側行駛，接著速度明顯加快，之後又駛向右側，再駛回左側，最後橫向擱淺，一般船舶在河道的航行速度約8至9節，「長賜輪」在擱淺前40秒，船速從8節多加速到最高13.7節，有違一般行駛常態。

資深航運界人士分析，「長賜輪」可能是船開始偏轉後為了矯正路徑而導致最後失控，因淺水效應會使船舶更加不好操縱方向，大型船不能冒險偏離航道中間。

自動識別系統是安裝在船舶上的自動追蹤系統，藉由與鄰近船舶、AIS岸台及衛星等設備交換電子資料，可將AIS資料供應到海事雷達，優先避免在海上交通發生碰撞事故，也可廣播海象資料、危險警示區，供船舶接收，增進航行安全。

「長賜輪」並非長榮海運自有船，而是向日本船東「正榮汽船株式會社」租用，不只船舶，連船上的25名印度籍船員也是船東聘用，長榮海運只是負責船舶營運，且「長賜輪」在巴拿馬註冊，船籍屬於巴拿馬。

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