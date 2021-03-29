為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    自動識別系統顯示長賜號擱淺前一路加速 航運界︰有違常態

    航運界人士取得自動識別系統資訊，指出長榮貨櫃輪擱淺前一路加速，有違船舶在河道行駛常態。（路透檔案照）

    航運界人士取得自動識別系統資訊，指出長榮貨櫃輪擱淺前一路加速，有違船舶在河道行駛常態。（路透檔案照）

    2021/03/29 19:46

    〔中央社〕長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日擱淺在蘇伊士運河，影響全球供應鏈，原因仍待調查。航運界人士取得自動識別系統資訊，指出貨櫃輪擱淺前一路加速，有違船舶在河道行駛常態。

    「長賜輪」擱淺原因仍待調查，根據外電報導，最早傳出疑似遇強風，蘇伊士運河管理局日前則否認，並指可能是技術或人為失誤。

    多名台灣資深航運界人士都有取得自動識別系統（Automatic Identification System，簡稱AIS）資訊，記錄「長賜輪」擱淺前的行駛動態。

    資深航運界人士說，從AIS可以清楚看到「長賜輪」進入蘇伊士運河後貼著左側行駛，接著速度明顯加快，之後又駛向右側，再駛回左側，最後橫向擱淺，一般船舶在河道的航行速度約8至9節，「長賜輪」在擱淺前40秒，船速從8節多加速到最高13.7節，有違一般行駛常態。

    資深航運界人士分析，「長賜輪」可能是船開始偏轉後為了矯正路徑而導致最後失控，因淺水效應會使船舶更加不好操縱方向，大型船不能冒險偏離航道中間。

    自動識別系統是安裝在船舶上的自動追蹤系統，藉由與鄰近船舶、AIS岸台及衛星等設備交換電子資料，可將AIS資料供應到海事雷達，優先避免在海上交通發生碰撞事故，也可廣播海象資料、危險警示區，供船舶接收，增進航行安全。

    「長賜輪」並非長榮海運自有船，而是向日本船東「正榮汽船株式會社」租用，不只船舶，連船上的25名印度籍船員也是船東聘用，長榮海運只是負責船舶營運，且「長賜輪」在巴拿馬註冊，船籍屬於巴拿馬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長賜號得救了！拖船齊鳴笛 埃及總統宣布危機解除
    2021/03/29 19:36

    長賜號得救了！拖船齊鳴笛 埃及總統宣布危機解除
    你試試看！開「長賜輪」過運河有多難？《CNN》設計模擬遊戲
    2021/03/29 19:00

    你試試看！開「長賜輪」過運河有多難？《CNN》設計模擬遊戲

    Open Studio數位影音新勢力
    好消息！ 埃及總統：蘇伊士運河危機終於解除了
    2021/03/29 18:07

    好消息！ 埃及總統：蘇伊士運河危機終於解除了
    拖船齊鳴笛！蘇伊士運河管理局：長賜輪導正等漲潮移動
    2021/03/29 15:15

    拖船齊鳴笛！蘇伊士運河管理局：長賜輪導正等漲潮移動

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    臺北市今日熱門
    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」
    2021/03/23 17:00

    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」 影片

    新聞360》中國又開腔！低俗字眼辱罵法國劍指台灣
    2021/03/23 11:00

    新聞360》中國又開腔！低俗字眼辱罵法國劍指台灣 影片

    社子島僵局未解 北市府送審徵收範圍 挨轟玩兩面手法
    2021/03/22 22:57

    社子島僵局未解 北市府送審徵收範圍 挨轟玩兩面手法

    影片曝光！ 短裙女捷運上雙腿開開「搖晃」 乘客近距離看傻眼
    2021/03/23 06:17

    影片曝光！ 短裙女捷運上雙腿開開「搖晃」 乘客近距離看傻眼 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播