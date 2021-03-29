為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    讚台灣真朋友！ 帛琉總統描寫中國施壓︰不能用暴力逼老婆愛你

    2021/03/29 19:31
    帛琉總統惠恕仁（見圖）訪台，29日舉行國際記者會。（記者方賓照攝）

    帛琉總統惠恕仁（見圖）訪台，29日舉行國際記者會。（記者方賓照攝）

    〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）正訪問台灣，對於傳出中國砸5千萬元防疫物資、並意圖挖腳轉向，惠恕仁今在國際記者會中生動形容，「你不能打老婆又要她愛你，夥伴關係都不應該這樣」；惠恕仁強調帛琉是小國、不與任何人為敵，但友誼關係應該互信互利，不應有任一方脅迫或操作政治遊戲，台灣就是真正禍福與共的朋友。

    帛琉總統惠恕仁昨日率團訪台，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行。惠恕仁今晚在接受行政院長蘇貞昌款宴前，召開國際記者會。

    帛琉總統惠恕仁（中）29日晚間在台北舉行國際記者會。會後並與外交部長吳釗燮（左）、美國駐帛琉大使倪約翰（右）公開合影。（記者方賓照攝）

    帛琉總統惠恕仁（中）29日晚間在台北舉行國際記者會。會後並與外交部長吳釗燮（左）、美國駐帛琉大使倪約翰（右）公開合影。（記者方賓照攝）

    媒體問及惠恕仁此行想傳達給國際社會的訊息為何？惠恕仁回答說，帛琉是個小國，相信和任何人做朋友很重要，帛琉不與他人為敵，但同時也相信，「沒有人能告訴我們該和誰做朋友，真正的朋友是無論何時都與你站在一起，台灣就是這樣禍福與共的朋友，這次一起抗疫就是最好的例子」。

    中國也曾以觀光客利誘帛琉

    媒體也關切中國先前有大批觀光客在帛琉旅遊，以觀光客源持續威脅利誘帛琉與台灣斷交，甚至說「時間有限、機會也有限」等語。對此，惠恕仁則說，之前中國旅客很多，當時帛琉很開心、期待這樣的發展，但觀光客突然就掉下來（指中國取消航班），「好像只是動用我們一下」。

    帛琉總統惠恕仁（見圖）今在國際記者會中強調帛琉是小國、不與任何人為敵，但友誼關係應該互信互利，對於傳出中國砸5千萬元防疫物資、並意圖挖腳轉向表示，不應有任一方脅迫或操作政治遊戲，台灣就是真正禍福與共的朋友。（記者方賓照攝）

    帛琉總統惠恕仁（見圖）今在國際記者會中強調帛琉是小國、不與任何人為敵，但友誼關係應該互信互利，對於傳出中國砸5千萬元防疫物資、並意圖挖腳轉向表示，不應有任一方脅迫或操作政治遊戲，台灣就是真正禍福與共的朋友。（記者方賓照攝）

    惠恕仁接著生動比喻說，就像「你不能打你老婆又要她愛你，夥伴關係都不應該這樣」。惠恕仁強調，友誼關係應該互信互利，不應有任一方脅迫，也不應該操作政治遊戲。惠恕仁同時重申帛琉和所有人做朋友，帛琉也歡迎中國旅客、也與中國維持貿易關係，「但無論雙邊關係如何都不該逼迫另一方往什麼方向前行，他們說機會有限、時間有限，但我還是認為最重要的是基於誠信，威脅利誘部分是有反效果的，希望和平繁榮發展」。

    惠恕仁在會中也重申，帛琉和台灣抗疫成功，他非常支持台灣加入WHO和聯合國，才能和大家分享經驗，進而確保區域安全。他也提到旅遊泡泡將啟動，「歡迎大家來帛琉旅遊，大家之前都專注於限制措施，那是為了謹慎，我保證大家來會玩得開心，歡迎大家！期待在帛琉見到大家！」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    帛琉總統訪台首站到新光醫院 體驗台灣健檢直呼fantastic
    2021/03/29 14:11

    帛琉總統訪台首站到新光醫院 體驗台灣健檢直呼fantastic
    帛琉總統來了 美駐帛大使隨行
    2021/03/29 05:30

    帛琉總統來了 美駐帛大使隨行

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    帛琉總統抵台 蔡英文︰期待「台帛旅遊泡泡」順利啟動
    2021/03/28 17:34

    帛琉總統抵台 蔡英文︰期待「台帛旅遊泡泡」順利啟動
    帛琉總統惠恕仁抵台︰兩國基於互信促成訪台
    2021/03/28 17:23

    帛琉總統惠恕仁抵台︰兩國基於互信促成訪台

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    臺北市今日熱門
    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」
    2021/03/23 17:00

    新聞360》水庫持續探底！兩縣市4月恐率先「供五停二」 影片

    新聞360》中國又開腔！低俗字眼辱罵法國劍指台灣
    2021/03/23 11:00

    新聞360》中國又開腔！低俗字眼辱罵法國劍指台灣 影片

    社子島僵局未解 北市府送審徵收範圍 挨轟玩兩面手法
    2021/03/22 22:57

    社子島僵局未解 北市府送審徵收範圍 挨轟玩兩面手法

    影片曝光！ 短裙女捷運上雙腿開開「搖晃」 乘客近距離看傻眼
    2021/03/23 06:17

    影片曝光！ 短裙女捷運上雙腿開開「搖晃」 乘客近距離看傻眼 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播