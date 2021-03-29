讚台灣真朋友！ 帛琉總統描寫中國施壓︰不能用暴力逼老婆愛你

2021/03/29 19:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）正訪問台灣，對於傳出中國砸5千萬元防疫物資、並意圖挖腳轉向，惠恕仁今在國際記者會中生動形容，「你不能打老婆又要她愛你，夥伴關係都不應該這樣」；惠恕仁強調帛琉是小國、不與任何人為敵，但友誼關係應該互信互利，不應有任一方脅迫或操作政治遊戲，台灣就是真正禍福與共的朋友。

帛琉總統惠恕仁昨日率團訪台，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行。惠恕仁今晚在接受行政院長蘇貞昌款宴前，召開國際記者會。

媒體問及惠恕仁此行想傳達給國際社會的訊息為何？惠恕仁回答說，帛琉是個小國，相信和任何人做朋友很重要，帛琉不與他人為敵，但同時也相信，「沒有人能告訴我們該和誰做朋友，真正的朋友是無論何時都與你站在一起，台灣就是這樣禍福與共的朋友，這次一起抗疫就是最好的例子」。

中國也曾以觀光客利誘帛琉

媒體也關切中國先前有大批觀光客在帛琉旅遊，以觀光客源持續威脅利誘帛琉與台灣斷交，甚至說「時間有限、機會也有限」等語。對此，惠恕仁則說，之前中國旅客很多，當時帛琉很開心、期待這樣的發展，但觀光客突然就掉下來（指中國取消航班），「好像只是動用我們一下」。

惠恕仁接著生動比喻說，就像「你不能打你老婆又要她愛你，夥伴關係都不應該這樣」。惠恕仁強調，友誼關係應該互信互利，不應有任一方脅迫，也不應該操作政治遊戲。惠恕仁同時重申帛琉和所有人做朋友，帛琉也歡迎中國旅客、也與中國維持貿易關係，「但無論雙邊關係如何都不該逼迫另一方往什麼方向前行，他們說機會有限、時間有限，但我還是認為最重要的是基於誠信，威脅利誘部分是有反效果的，希望和平繁榮發展」。

惠恕仁在會中也重申，帛琉和台灣抗疫成功，他非常支持台灣加入WHO和聯合國，才能和大家分享經驗，進而確保區域安全。他也提到旅遊泡泡將啟動，「歡迎大家來帛琉旅遊，大家之前都專注於限制措施，那是為了謹慎，我保證大家來會玩得開心，歡迎大家！期待在帛琉見到大家！」

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