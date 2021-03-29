華山台北酒廠2歷史建築升格古蹟 音樂廳計畫恐告吹

臺北酒廠再製酒作業場。（台北市文化局提供）

2021/03/29 19:07

〔記者楊心慧／台北報導〕原本在華山文創園區內的「臺北酒廠」為市定古蹟，「臺北酒廠四連棟」、「臺北酒廠米酒作業場」則為歷史建築，台北市文化資產審議委員會今通過審議，將兩棟歷建升格古蹟，全區古蹟範圍再度擴大，原先台灣文創發展公司擬在園區內興建多功能音樂展演廳（簡稱音樂廳），如今卻因古蹟範圍擴大恐告吹。

文化部和台灣文創發展公司簽訂「華山園區ROT」契約，台灣文創發展公司依規定必須在契約內完成興建、增建樓地板面積4500平方公尺（1361.25坪）的建物，台灣文創發展公司原擬在園區內興建音樂廳，並在園區內興建連通道，將各處建物串聯，卻因古蹟範圍擴大而計畫生變。

台灣文創發展公司董事長王榮文今在會中表示，古蹟範圍擴大後，希望釐清能否建通道、蓋音樂廳，這案子本來已拿到建照，準備要拆除部分建物，如今卻得重頭來過，浪費時間與金錢，盼未來能討論造成民間損失的相關法律救濟途徑。

文化部代表在會中指出，將會和台灣文創發展公司討論歷建變為古蹟，後續該如何解決契約的事情。

文資委員郭瓊瑩認為，園區目前的活化已經足夠，應控管開放空間，至於和文化部契約中，增建樓地板面積4500平方公尺建物的部份，需思考是否合理與客觀，或許可用活化的方式處理。

文資委員蔡元良表示，這次審議後，園區內建物的文資身分都可釐清，他認為連通道是好的概念，仍可以興建，但現有的設計方案，可能要和文化部討論興建音樂廳的部份。

王榮文會後受訪表示，本來想蓋的房子恐怕不能蓋，但也了解活化保存的重要性，因先前也發現蒸餾室水井，會想辦法把水井打開，用創新方式讓大家看見華山文創園區前身「台北酒廠」過去製酒的重要性，只是接下來會和文化部討論契約方面的問題，看如何處理契約上的問題。

文化局副局長田瑋指出，園區內不適合蓋大型音樂廳，如今也無法執行，這部分建議古蹟本體和展演廳有衝突的部分，是不可抗力因素，希望台北文創能和文化部協商，應遵守文資法規定、尊重歷史脈絡。

副市長蔡炳坤表示，台北市文資會做了全區思維，在文資保存與開發利用間取得平衡點，感謝文資委員們的努力，也謝謝文化部的體諒支持，中央與地方集眾智、合群力，做對的事，也把事情做對。

臺北酒廠試驗室。（台北市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法