帛琉總統訪台首站到新光醫院 體驗台灣健檢直呼fantastic

帛琉總統惠恕仁到新光醫院接受私人健檢行程。（新光醫院提供）

2021/03/29 14:11

〔記者林惠琴／台北報導〕台帛旅遊泡泡首發團將於4月1日出發，帛琉總統惠恕仁昨與夫人先抵台，預計展開為期5天的訪問，今日首站先到新光醫院接受私人健檢行程，新光醫院副院長洪子仁事後接受媒體採訪轉述惠恕仁對台灣醫療的優良技術及健檢規劃留下深刻印象，直呼「Fantastic」！

洪子仁表示，惠恕仁今日上午第一站行程特別到新光醫院進行私人行程，主要了解台灣醫療服務，並接受高階正子斷層造影（PET）檢查，費用約4萬元，在離開時，對於台灣醫療的優良技術及健檢規劃留下深刻印象，並留下「Fantastic」的評語。

洪子仁說明，新光醫院於2019年與帛琉合作提供特約預防保健服務，帛琉民眾來台健檢，帛琉健保給付每人500元美金（新台幣約1.5萬元）。

此次也有8至10名帛琉患者隨惠恕仁搭機來台就醫，但洪子仁指出，根據我國中央流行疫情指揮中心規定，病人進入醫院必須在病房隔離14天，經2次採檢陰性再展開治療，因此不便惠恕仁探視。

洪子仁表示，過去帛琉轉診來台已累計約4000位民眾，這次開放旅遊泡泡 不只是經濟上與旅遊上的交流，更重要的是恢復台帛醫療通道，減少受限於疫情、昂貴包機的來台就醫路，讓更多患者能夠順利轉診來台，對於當地居民是很棒的訊息。

洪子仁並提到，帛琉預計4月底前一半以上的國人會完成武漢肺炎疫苗接種，因此他們認為也可更放心接待台灣旅客到訪，同時也讓國人安心。

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