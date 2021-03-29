國產武肺疫苗三期臨床試驗評估 立委要求衛福部3個月提報告

立法院社會福利及衛生環境委員會29日邀請衛福部長陳時中，就「有關COVID-19疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來疫苗整備規劃」進行專題報告並備詢。（記者羅沛德攝）

2021/03/29 13:41

〔記者林惠琴／台北報導〕國內2家研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的高端疫苗、聯亞生技正在進行第二期人體臨床試驗，待完成取得緊急使用授權，將可提供民眾施打，但民眾黨立委賴香伶今日於立法院社福及衛環委員會臨時提案通過，要求衛福部針對國產疫苗進行第三期臨床試驗之期程評估，了解安全、保護成效，並於3個月內向立法院提出書面報告。

由賴香伶提案，民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳玉珍等人連署的臨時提案經酌修用語後，最後通過內容為國產疫苗尚未完成第三期臨床試驗，僅完成第二期試驗後就通過緊急使用授權，保護性難以驗證，也影響民眾對於安全性的信心，因此請衛福部針對國產疫苗進行第三期臨床試驗之期程評估，了解安全、保護成效，並於3個月內向立法院社福及衛環委員會提出書面報告。

衛福部長陳時中指出，相對於國外疫苗，雖然國產疫苗的壓力較少，但這些公司都是上市公司，臨床試驗有解盲問題，會影響到股價、商務秘密等問題，若可避開相關問題，會樂意報告相關內容。立委同意避開相關內容。

食藥署長吳秀梅說明，所有臨床試驗都是由業者自己提出，食藥署可以評估、了解看看業者對第三期臨床試驗的規劃，因為第三期臨床試驗需要在疫情嚴重國家進行，必須取得對方國家的同意，不是自己想做就可以做。

另外，賴香伶也臨時提案衛福部就我國可供民眾接種的疫苗數量、規劃期程提出書面報告，疾管署署長周志浩表示，後續疫苗很難掌握，包含時程與劑量，就算廠商已經告知，仍可能再變。經過討論後，立委同意書面報告時間拉長至2個月。

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