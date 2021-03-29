為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國產武肺疫苗三期臨床試驗評估 立委要求衛福部3個月提報告

    立法院社會福利及衛生環境委員會29日邀請衛福部長陳時中，就「有關COVID-19疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來疫苗整備規劃」進行專題報告並備詢。（記者羅沛德攝）

    立法院社會福利及衛生環境委員會29日邀請衛福部長陳時中，就「有關COVID-19疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來疫苗整備規劃」進行專題報告並備詢。（記者羅沛德攝）

    2021/03/29 13:41

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內2家研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的高端疫苗、聯亞生技正在進行第二期人體臨床試驗，待完成取得緊急使用授權，將可提供民眾施打，但民眾黨立委賴香伶今日於立法院社福及衛環委員會臨時提案通過，要求衛福部針對國產疫苗進行第三期臨床試驗之期程評估，了解安全、保護成效，並於3個月內向立法院提出書面報告。

    由賴香伶提案，民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳玉珍等人連署的臨時提案經酌修用語後，最後通過內容為國產疫苗尚未完成第三期臨床試驗，僅完成第二期試驗後就通過緊急使用授權，保護性難以驗證，也影響民眾對於安全性的信心，因此請衛福部針對國產疫苗進行第三期臨床試驗之期程評估，了解安全、保護成效，並於3個月內向立法院社福及衛環委員會提出書面報告。

    衛福部長陳時中指出，相對於國外疫苗，雖然國產疫苗的壓力較少，但這些公司都是上市公司，臨床試驗有解盲問題，會影響到股價、商務秘密等問題，若可避開相關問題，會樂意報告相關內容。立委同意避開相關內容。

    食藥署長吳秀梅說明，所有臨床試驗都是由業者自己提出，食藥署可以評估、了解看看業者對第三期臨床試驗的規劃，因為第三期臨床試驗需要在疫情嚴重國家進行，必須取得對方國家的同意，不是自己想做就可以做。

    另外，賴香伶也臨時提案衛福部就我國可供民眾接種的疫苗數量、規劃期程提出書面報告，疾管署署長周志浩表示，後續疫苗很難掌握，包含時程與劑量，就算廠商已經告知，仍可能再變。經過討論後，立委同意書面報告時間拉長至2個月。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國產聯亞疫苗二期臨床試驗 缺65歲以上長者接受測試
    2021/03/27 10:52

    國產聯亞疫苗二期臨床試驗 缺65歲以上長者接受測試
    陳時中：月底與2國產疫苗廠簽約採購
    2021/03/24 05:30

    陳時中：月底與2國產疫苗廠簽約採購

    Open Studio數位影音新勢力
    獨家》國產疫苗拚6月上市 本報記者接種第2劑親體驗
    2021/03/23 12:57

    獨家》國產疫苗拚6月上市 本報記者接種第2劑親體驗
    國產聯亞武肺疫苗２期試驗估年中上市生產 黃高彬：國人打疫苗不用卑躬曲膝
    2021/02/26 18:37

    國產聯亞武肺疫苗２期試驗估年中上市生產 黃高彬：國人打疫苗不用卑躬曲膝

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    臺北市今日熱門
    中山警分局包庇酒店案 再查2警涉按月收賄2到6萬移送北檢
    2021/03/22 19:51

    中山警分局包庇酒店案 再查2警涉按月收賄2到6萬移送北檢

    涉詐騙被判刑 警員被免職想要回身分再遭法院打臉
    2021/03/22 14:54

    涉詐騙被判刑 警員被免職想要回身分再遭法院打臉

    陳時中︰打完疫苗有個地方痠痠的
    2021/03/22 15:13

    陳時中︰打完疫苗有個地方痠痠的 影片

    北市抽驗清明祭祀食品 4件豆干不合格
    2021/03/22 15:39

    北市抽驗清明祭祀食品 4件豆干不合格

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播