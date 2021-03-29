駁斥中共謊言外宣 民團齊呼：台灣不是中國的一部分！

亞太自由婦女協會、台灣北社等本土社團29日召開「正告中國：台灣不是中國的一部分！」記者會。（記者簡榮豐攝）

2021/03/29 13:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣北社等多個本土社團與青年團體今召開「正告中國：台灣不是中國的一部分」記者會，強烈抗議、嚴正駁斥中國謊言，強調「台灣不是中國的一部分，台灣是主權獨立的民主國家！」

亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸、福和會理事長林逸民、台灣北社社長李川信、台灣教授協會會長許文堂、臺灣青年民主協會理事長張育萌、台大研協會長吳依潔和台灣民主永續平台今天共同召開記者會，從歷史、國際法和現實等角度重申，「台灣不是中國的一部分，台灣是主權獨立的民主國家！」

李川信指出，中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等人，日前在美中高層會談時竟妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，還警告美國「不可以干涉中國內政」等語。李川信批評，這是歪理的話術，「就是不是他才要一直講，你聽過他說福建是中國的嗎？」李也提到，中國還很喜歡講聯合國2758號決議，但台灣人自己去看，那是在講蔣介石的席次代表權被中共取代，沒有提到台灣主權，鼓勵社會各界「台灣邁向正常化國家是台灣老中青每一代的進程」。

林逸民則直言，中共從來沒有佔領台灣、更遑論是中國一部分。林從歷史角度指出，明朝官員曾向荷蘭人說「大員非大明版圖」，鄭成功部下張煌言也曾清楚表示台灣不屬中原，施琅攻占時也稱「此地自天地開闢以來未入版圖」，爾後中華民國成立和中華人民共和國成立時領土更都沒有台灣，強調「台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣」。

許文堂補充指出，中共建政之前，台灣就不是中國一部分，直到今日也不是中國一部分，也從未有任何一個條約改變這個事實。中共不斷說的一中原則和美國的一中政策是完全不同的事情，所謂「台灣是中國一部分」僅是中共的片面主張。美國國務卿龐皮歐去年受訪時說「台灣不曾是中國一部分」，美國國防部3月15日也再次刊出「台灣從未是中國的一部分」 。

楊黃美幸說，謊言一直重複會變真理，中共就是利用這樣的人類心理弱點，一直在國際上重複宣傳稱台灣屬於中國，國民黨統治50年也一直講一中，這是非常嚴重的問題，「台灣人民應該更正、清楚表達我們的看法」。楊黃美幸也說，既然中國喜歡從歷史上講，那她就以歷史來說，雍正皇帝和清朝史家趙翼都曾說「台灣自古不屬於中國」，台灣曾隸屬清朝，但清朝也是中國被異族統治的時代，若以中共邏輯，歐洲版圖也要重新劃分？

台大研究生協會會長吳依潔與台灣青年民主協會理事長張育萌等人也代表青年世代出席記者會。張育萌說，習近平走到哪去都要講台灣是他的，在習近平擴張野心之下，台灣人認為自己只是台灣人的比例創新高。中國對台灣張牙舞爪的同時，只是向世界自證，中國不是個可信任的夥伴，「台灣年輕人不懼強權，對台灣的國家主權和自由民主絕對寸土不讓！

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