北投3年輕人賞夜景 下山車速過快翻覆一度困車內

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休旅車翻覆瞬間。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕20歲李姓男子開休旅車載3友人，上台北市北投白宮山莊附近山上看夜景，今凌晨2點下山時，在復興三路疑似因車速過快翻覆，4人一度受困車內，所幸警消迅速抵達協助脫困，並將受傷的2人送醫，2人也沒有生命危險。
據了解，駕駛的李男疑似車速過快，衝到對向車道，還勾到固定電桿用的鋼繩導致翻覆，警方也對駕駛進行酒測，酒測值為0，詳細事故原因仍有待進一步釐清。
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