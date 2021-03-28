獨家》1年3630案 台北檢舉達人獨抱25萬獎金

如果駕駛或騎士在車上亂丟菸蒂，檢舉者只要將車牌拍下提供給環保局，環保局就能循線找到對方開罰。（記者蔡思培攝）

2021/03/28 23:12

〔記者蔡思培／台北報導〕亂丟垃圾、煙蒂當心挨罰，台北市環保局每年都編列300餘萬元環境違規檢舉獎金，台北市去年接到2萬多件檢舉，前6名「檢舉達人」就包辦了約7成的案件，第一名的「檢舉達人」更檢舉3630件，領走25萬元獎金。其中，檢舉汽車、機車駕駛亂丟菸蒂因為只要拍到車牌就能檢舉，多達1.6萬件。

民眾看到環保違規，可在7天內提出違規事實、時間地點、影像等事證檢舉。違規吐痰或檳榔渣、亂丟紙屑或菸蒂、溜狗未隨手清理糞便者，會被依廢棄物清理法罰1200元至6000元，檢舉亂吐痰、丟菸蒂可獲30%罰鍰獎金、約360元至1800元，未隨手清理狗便因舉證不易，獎金比例更達90%，檢舉者可獲約1080元至5400元。

台北市環保檢舉案已連5年增加，去年檢舉數更達2萬1340件，亂丟菸蒂件數高達1.6件萬件，佔7成7。

亂丟菸蒂檢舉件數高，與現行檢舉制度有關，檢舉者不但要附上自己姓名、電話等資訊，還須提供違規者資訊，讓環保局找到人取締。環保局坦言，若是行人違規，檢舉者除非認識對方，否則不易取得地址、姓名等資訊。但如果是駕駛或騎士在車上亂丟菸蒂，檢舉者只要將車牌拍下，環保局就能循線找到對方開罰。

由於環保局每年都編列300多萬元檢舉獎金，台北市也出現不少檢舉達人，去年檢舉超過100件的民眾就有14人，其中6人更檢舉超過1000件，6人總檢舉數就佔了北市所有檢舉的7成、共領走115萬元檢舉獎金。台北市第一名檢舉達人更一年檢舉3630件，平均每天檢舉快10件，一人就領走25萬元獎金。

隨著職業型檢舉達人出現，環保局今年起也設立檢舉獎金上限，現在一個人檢舉再多件數，最多就只能領到30萬元。環保局強調，不希望有人以檢舉為業，雖有民眾靠檢舉領到數十萬，但仍屬少數，每年300萬元的檢舉獎金預算從未完全發完過。台北市也有123位巡查員會24小時巡邏，並針對菸蒂、垃圾較多的地方站崗、架設移動式攝影機，只要遇到違規，巡查員就會要求出示證件並告發。

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