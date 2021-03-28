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    首頁　>　臺北市

    台北市東湖3017戶停電 前後分5波已全數復電

    2021/03/28 22:19

    首次上稿 21:50
    更新時間 22:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖區康寧路、民權東路今晚8時33分發生停電，據了解應是民權變電所饋線停電，共造成3017戶停電，在8時39分第一次復電戶數為482戶，第2次復電為8時58分，有1336戶復電，第三次復電為9時14分，復電44戶，9時42分第四次復電998戶，最後一次復電為晚間9時56分，復電戶數為157戶，已全數復電完畢，停電原因為地下電纜故障。

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