台北市東湖3017戶停電 前後分5波已全數復電

2021/03/28 22:19

首次上稿 21:50

更新時間 22:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖區康寧路、民權東路今晚8時33分發生停電，據了解應是民權變電所饋線停電，共造成3017戶停電，在8時39分第一次復電戶數為482戶，第2次復電為8時58分，有1336戶復電，第三次復電為9時14分，復電44戶，9時42分第四次復電998戶，最後一次復電為晚間9時56分，復電戶數為157戶，已全數復電完畢，停電原因為地下電纜故障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法