台北市東湖3017戶停電 前後分5波已全數復電

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首次上稿 21:50更新時間 22:19
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖區康寧路、民權東路今晚8時33分發生停電，據了解應是民權變電所饋線停電，共造成3017戶停電，在8時39分第一次復電戶數為482戶，第2次復電為8時58分，有1336戶復電，第三次復電為9時14分，復電44戶，9時42分第四次復電998戶，最後一次復電為晚間9時56分，復電戶數為157戶，已全數復電完畢，停電原因為地下電纜故障。
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