台北大縱走納河濱自行車道 打造130公里環狀健行版圖

台北市長柯文哲於228的自行車「一日北高」挑戰成效不佳，今改挑戰「台北大縱走」的千階登山山徑，隨後再從木柵騎自行車沿河濱自行車道至大稻埕碼頭，推廣「台北山水健行」版圖。（記者鄭名翔攝）

2021/03/28 20:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府積極推廣的「台北大縱走」，現再納入河濱公園自行車道，打造成為全長130公里、從山巒至河岸的藍綠環狀山水健行版圖，沿途遍賞叢山峻嶺的廣闊及俯瞰台北盆地及101高樓夜景，並徜徉河濱欣賞候鳥及日落餘暉，成為走遊台北新路線，台北市長柯文哲今也率先挑戰，身體力行進行城市行銷。

台北大縱走北起捷運關渡站、南至貓空政治大學後山，沿途為獨特火山地形、並經海拔1120公尺的台北最高峰七星山主峰，北市府規劃7段山徑，合計92公里。

北市府再將台北河濱公園自行車道納入台北大縱走第8段，以木柵為起點，從景美溪繞行西向，經新店溪至淡水河邊的關渡捷運站，沿途彩繪堤防串聯共融遊戲場、吸睛的繽紛花海、再穿梭萬華、西門、大稻埕等老城區，終至生態豐富及眾多鳥類棲息的關渡，全線38公里藍色路線，串起綠色山徑，完成北市環狀健行版圖。

自行車租賃業者表示，近期騎鐵馬運動興起，每年約有百萬人次暢遊北市河岸，且沿途美景也曾獲日本旅遊雜誌大力推薦，隨著北市府的加強推廣、路網建置完整，大縱走休憩運動行程將吸引各地遊客前來體驗。

台北大縱走第8段的台北河濱公園自行車道，以木柵為起點，沿途經彩繪堤防串聯共融遊戲場、吸睛的繽紛花海、再穿梭萬華、西門、大稻埕等老城區，終至生態豐富及眾多鳥類棲息的關渡，全線38公里藍色路線，串起綠色山徑，完成北市環狀健行版圖。（台北市政府提供）

台北大縱走第8段的台北河濱公園自行車道，以木柵為起點，沿途經彩繪堤防串聯共融遊戲場、吸睛的繽紛花海、再穿梭萬華、西門、大稻埕等老城區，終至生態豐富及眾多鳥類棲息的關渡，全線38公里藍色路線，串起綠色山徑，完成北市環狀健行版圖。（台北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法