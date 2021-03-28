雙北論壇明登場 環狀線經營權、水肥處理將成焦點

新北市與台北市政府去年為了環狀線經營權議題互槓，預估明天將在雙北論壇由新北市長侯友宜與台北市長柯文哲討論定案。（資料照）

2021/03/28 15:48

［記者賴筱桐／新北報導］每年一度的雙北合作交流平台會議（簡稱雙北論壇）將於明天（29日）登場，今年由新北市政府主辦，雖然新北對於討論議題相當低調，但據了解，針對爭議較大的捷運環狀線經營權、新北樹林線主管機關及雙北水肥處理等議題，因雙方幕僚單位各有意見，將由新北市長侯友宜與台北市長柯文哲共同拍板定案。

行之有年的雙北論壇由台北市政府、新北市政府輪流主辦，分為交通組、產業民生組、環境資源組、都會發展組、教育文化組、災防組、衛生社福組、觀光文創組等8大議題，討論雙北合作事項。

捷運路網規劃部分，新北希望提早收回環狀線經營權，但北市不同意，雙方為此互槓，另新北樹林線主管機關未定，交通部希望雙北持續協商、整合意見，預計明天在會議上由雙北市長討論定案；環狀線北環段及南環段已進入細部設計階段，北環段路線進入新北產業園區出土段遭部分廠商抗爭，將由雙北捷運局共同協調；汐東捷運由交通部召開「北北基軌道路網政策溝通平台」協商，擬由新北主辦推動。

新北市交通局長鍾鳴時表示，雙方就原本列管案件持續推動合作方案，例如跨式橋梁增設自行車道，福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新建工程已完工開放通行，目前正在施作中正橋，明天將確認新增橋梁；淡北道路雙北已達成共識，待中央核定；另由台北市主辦的「公車成本檢討暨運價調整定期檢討機制」會議，新北將參與討論；雙北公共自行車系統則依據先前會議共識推動。

在環境資源組方面，近來台北市迪化污水廠因拒收新北市的水肥引發爭議，新北雖已規劃在蘆洲、汐止設置水肥投入口，但遭當地民眾強烈反彈，短期內水肥問題仍無解，去年底雙北第11次副市長層級會議，同意將水肥處理列為新增合作方案，交由雙邊議題小組研商辦理，明天由雙北市長協調。

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