雙北論壇明登場 環狀線經營權、水肥處理將成焦點
［記者賴筱桐／新北報導］每年一度的雙北合作交流平台會議（簡稱雙北論壇）將於明天（29日）登場，今年由新北市政府主辦，雖然新北對於討論議題相當低調，但據了解，針對爭議較大的捷運環狀線經營權、新北樹林線主管機關及雙北水肥處理等議題，因雙方幕僚單位各有意見，將由新北市長侯友宜與台北市長柯文哲共同拍板定案。
行之有年的雙北論壇由台北市政府、新北市政府輪流主辦，分為交通組、產業民生組、環境資源組、都會發展組、教育文化組、災防組、衛生社福組、觀光文創組等8大議題，討論雙北合作事項。
捷運路網規劃部分，新北希望提早收回環狀線經營權，但北市不同意，雙方為此互槓，另新北樹林線主管機關未定，交通部希望雙北持續協商、整合意見，預計明天在會議上由雙北市長討論定案；環狀線北環段及南環段已進入細部設計階段，北環段路線進入新北產業園區出土段遭部分廠商抗爭，將由雙北捷運局共同協調；汐東捷運由交通部召開「北北基軌道路網政策溝通平台」協商，擬由新北主辦推動。
新北市交通局長鍾鳴時表示，雙方就原本列管案件持續推動合作方案，例如跨式橋梁增設自行車道，福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新建工程已完工開放通行，目前正在施作中正橋，明天將確認新增橋梁；淡北道路雙北已達成共識，待中央核定；另由台北市主辦的「公車成本檢討暨運價調整定期檢討機制」會議，新北將參與討論；雙北公共自行車系統則依據先前會議共識推動。
在環境資源組方面，近來台北市迪化污水廠因拒收新北市的水肥引發爭議，新北雖已規劃在蘆洲、汐止設置水肥投入口，但遭當地民眾強烈反彈，短期內水肥問題仍無解，去年底雙北第11次副市長層級會議，同意將水肥處理列為新增合作方案，交由雙邊議題小組研商辦理，明天由雙北市長協調。