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    首頁　>　臺北市

    武肺疫苗開打首週未破萬 莊人祥：視本週情況評估擴大接種

    對於首週接種量未破萬，效率遭到外界質疑，中央流行疫情指揮中心表示，將視本週接種情形評估是否開放下一階段醫事人員開打。（指揮中心提供）

    對於首週接種量未破萬，效率遭到外界質疑，中央流行疫情指揮中心表示，將視本週接種情形評估是否開放下一階段醫事人員開打。（指揮中心提供）

    2021/03/28 15:35

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內於3月22日開打牛津大學攜手阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，近一週9377人完成首劑接種，不良事件有28件，其中1件原列疑似嚴重之疫苗接種後不良事件改列非嚴重事件。另外，對於首週接種量未破萬，效率遭到外界質疑，中央流行疫情指揮中心表示，將視本週接種情形評估是否開放下一階段醫事人員開打。

    指揮中心發言人莊人祥指出，目前大部分院所安排疫苗接種多落在週間，昨天是週六僅高雄市醫院安排注射，完成104人接種，累計至今全台共施打9377件。其中，不良事件有28件，但有1件原本疑似嚴重之疫苗接種後不良事件，出現發燒、畏寒等症狀以為會住院，後來卻沒有住院，就改列非嚴重事件，因此疑似嚴重事件由5件降為4件。

    對於首週疫苗接種未達1萬件，外界質疑速度太慢，恐怕難以在6月15日疫苗效期前打完，莊人祥回應，因為是開打新的疫苗，尤其接種對象是醫護人員，各醫院要先類似試營運建立SOP，且必須分批接種，因此較慢。

    不過，莊人祥也提到，開放接種據點逐漸增加，從原本57家醫院慢慢變成87家，已配送逾5.7萬劑疫苗，將會視下週施打的情況，評估是否開放下一階段的醫事人員接種。

    莊人祥說明，目前主要開打鎖定專責醫院第一線工作人員、約20萬人，但醫事人員除了這類外，還有專責醫院非第一線工作人員，以及非專責醫院的人員與診所、藥師等共計45.5萬人，因此將會逐步評估擴及接種。

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