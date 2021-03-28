強盜通緝犯全台躲藏12年 見警上門痛哭：終於解脫了

41歲男子朱恩平遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏攝）

2021/03/28 15:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕有強盜、詐欺等多項前科的41歲男子朱恩平，遭法院通緝12年，期間在花蓮、新竹一帶躲藏靠打零工維生，警方根據線報昨到新竹武陵路逮人，朱男見警方上門並不意外，反而痛哭流涕表示「終於解脫了，再也不用提心吊膽過日子！」

警方調查，朱男在2001年12月，在台北市蘆洲及基隆等地，夥同友人以未成年學生當作下手對象，佯稱對方毆打他友人，持刀強逼少年至暗巷，強盜被害人皮夾內提款卡及手機等財物，再逼問提款卡密碼，前往ATM盜領存款，檢警追查循線逮人，2009年遭判刑5年3個月後，朱男因未入監服刑遭法院發布通緝。

沒想到朱男在審理及逃亡期間，除強盜案外，另涉及詐欺、侵占、偽造文書等罪嫌，又遭士林、台北、新北、桃園、花蓮地方檢察署及桃園地方法院發布通緝。

警方表示，朱男通緝時間長達12年，原本都在花蓮一帶的釣蝦場及燒烤店打工，最近又跑到新竹北區投靠友人，警方根據線報，查訪埋伏多日，昨天下午在新竹市逮捕朱男到案，詢後解送5地檢署及地院歸案。

朱男落網後痛哭流涕，表示這段期間每天擔心受怕，不敢以真名示人四處躲藏，當警方真找上門，反而是種解脫，他表示終於可重拾真實姓名面對自己的人生。

41歲男子朱恩平（深藍衣）遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏翻攝）

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