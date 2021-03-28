為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    強盜通緝犯全台躲藏12年 見警上門痛哭：終於解脫了

    41歲男子朱恩平遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏攝）

    41歲男子朱恩平遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏攝）

    2021/03/28 15:06

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有強盜、詐欺等多項前科的41歲男子朱恩平，遭法院通緝12年，期間在花蓮、新竹一帶躲藏靠打零工維生，警方根據線報昨到新竹武陵路逮人，朱男見警方上門並不意外，反而痛哭流涕表示「終於解脫了，再也不用提心吊膽過日子！」

    警方調查，朱男在2001年12月，在台北市蘆洲及基隆等地，夥同友人以未成年學生當作下手對象，佯稱對方毆打他友人，持刀強逼少年至暗巷，強盜被害人皮夾內提款卡及手機等財物，再逼問提款卡密碼，前往ATM盜領存款，檢警追查循線逮人，2009年遭判刑5年3個月後，朱男因未入監服刑遭法院發布通緝。

    沒想到朱男在審理及逃亡期間，除強盜案外，另涉及詐欺、侵占、偽造文書等罪嫌，又遭士林、台北、新北、桃園、花蓮地方檢察署及桃園地方法院發布通緝。

    警方表示，朱男通緝時間長達12年，原本都在花蓮一帶的釣蝦場及燒烤店打工，最近又跑到新竹北區投靠友人，警方根據線報，查訪埋伏多日，昨天下午在新竹市逮捕朱男到案，詢後解送5地檢署及地院歸案。

    朱男落網後痛哭流涕，表示這段期間每天擔心受怕，不敢以真名示人四處躲藏，當警方真找上門，反而是種解脫，他表示終於可重拾真實姓名面對自己的人生。

    41歲男子朱恩平（深藍衣）遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏翻攝）

    41歲男子朱恩平（深藍衣）遭法院通緝12年，期間四處躲藏，被逮後痛哭表示終於可以不用提心吊膽過日子了。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傻眼！拖板車停擋家門前民眾求救 司機竟是通緝犯已被抓
    2021/03/20 23:04

    傻眼！拖板車停擋家門前民眾求救 司機竟是通緝犯已被抓
    國內第2例通緝犯確診 菲律賓戒送回台看守所檢出陽性
    2021/03/15 16:50

    國內第2例通緝犯確診 菲律賓戒送回台看守所檢出陽性

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    翻出口袋只剩7元！男通緝犯被捕 警自掏腰包送他病妻返家
    2021/03/09 12:26

    翻出口袋只剩7元！男通緝犯被捕 警自掏腰包送他病妻返家
    躲2個月沒被抓！越獄逃犯出門買新遊戲被逮 警搖頭：好蠢
    2021/03/08 19:58

    躲2個月沒被抓！越獄逃犯出門買新遊戲被逮 警搖頭：好蠢

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    被通緝婦人「逃逸」16年變老嫗 要去小琉球玩遭逮
    2021/03/08 16:06

    被通緝婦人「逃逸」16年變老嫗 要去小琉球玩遭逮
    臺北市今日熱門
    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言
    2021/03/21 21:00

    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言 影片

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度
    2021/03/21 16:54

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美
    2021/03/21 16:47

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場
    2021/03/21 16:44

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播