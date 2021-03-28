柯P稱反對在同胞中製造敵人 民眾黨主委喊「民進黨也要合作」

圖右至左為柯文哲、林國成、謝立功。（記者郭安家攝）

2021/03/28 15:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席台灣民眾黨台北市黨部成立大會，3民眾黨政要、3位台北市副市長、多位台北市政府官員都到場力挺。柯文哲致詞說，民眾黨代表字就是台，以台灣為名、以民眾為本，希望召集更多民眾為這理念努力；柯還說，非常反對在自己同胞製造敵人的做法。民眾黨北市黨部主委林國成則說，民進黨也要合作！

身兼台北市議員的林國成致詞表示，黨部要深耕基層，前進2022、邁向2024的康莊大道，他接此重任既恐慌、又信心十足。林還說，謝謝柯主席、所有貴賓，我們追隨民眾黨，林接著以台語說，「希望所有好朋友可以給我相挺、幫忙，吼阮民進黨」，發現口誤後，趕緊改口「民眾黨在台北市」引起台下笑聲。

不過，林國成說，民進黨也要合作，講到這裡，他心理有一個恐慌，他很有禮數，一週前請民進黨、國民黨、親民黨、時代力量，親自送帖子，可是沒有人敢來，代表台灣政黨可以競爭，但要理性競爭，不要有民眾黨存在，就怕著躲起來。

柯文哲致詞則表示，今天在台灣天然統、天然獨都是不對的，真正稱呼應該叫天然台，生活在這裡只要認同台灣、愛台灣，都是台灣人，在自己同胞裡面，刻意製造敵人是不需要的；如果國民黨、民進黨代表字是統、獨，民眾黨代表字就是台，以台灣為名、以民眾為本，希望召集更多民眾為民眾黨理念努力。

柯文哲說，台北是移民社會的移民城市，認同台灣、愛護台灣、以台灣當作主體性，就是台灣人，非常反對在自己同胞製造敵人的作法，這是不對，不需要每天在那裡弄意識形態。

民眾黨北市黨部成立大會，現場約300人到場，副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲皆上台致詞，到場北市府官員還有工務局長林志峯、消防局長吳俊鴻、交通局長陳學台、教育局長曾燦金、資訊局長呂新科、產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、客委會主委徐世勳、台北捷運公司董事長李文宗、台北花卉公司副董事長呂瑩瑩等人。

黃珊珊致詞說，相信這國家必須要有更多人才投入，尤其是政治及城市治理，這樣才是健康的，台北市不該只有藍綠兩個顏色，更多顏色、人員加入、政黨興起，才是國家健康發展；並感謝大家支持、配合台北市政府近1年防疫工作，及柯市長給她很多服務機會，她會跟柯繼續為大家打拚。

柯文哲與林國成出席北市黨部成立大會。（記者郭安家攝）

林國成揮舞黨旗。（記者郭安家攝）

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