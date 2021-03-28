為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯P稱反對在同胞中製造敵人 民眾黨主委喊「民進黨也要合作」

    圖右至左為柯文哲、林國成、謝立功。（記者郭安家攝）

    圖右至左為柯文哲、林國成、謝立功。（記者郭安家攝）

    2021/03/28 15:28

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席台灣民眾黨台北市黨部成立大會，3民眾黨政要、3位台北市副市長、多位台北市政府官員都到場力挺。柯文哲致詞說，民眾黨代表字就是台，以台灣為名、以民眾為本，希望召集更多民眾為這理念努力；柯還說，非常反對在自己同胞製造敵人的做法。民眾黨北市黨部主委林國成則說，民進黨也要合作！

    身兼台北市議員的林國成致詞表示，黨部要深耕基層，前進2022、邁向2024的康莊大道，他接此重任既恐慌、又信心十足。林還說，謝謝柯主席、所有貴賓，我們追隨民眾黨，林接著以台語說，「希望所有好朋友可以給我相挺、幫忙，吼阮民進黨」，發現口誤後，趕緊改口「民眾黨在台北市」引起台下笑聲。

    不過，林國成說，民進黨也要合作，講到這裡，他心理有一個恐慌，他很有禮數，一週前請民進黨、國民黨、親民黨、時代力量，親自送帖子，可是沒有人敢來，代表台灣政黨可以競爭，但要理性競爭，不要有民眾黨存在，就怕著躲起來。

    柯文哲致詞則表示，今天在台灣天然統、天然獨都是不對的，真正稱呼應該叫天然台，生活在這裡只要認同台灣、愛台灣，都是台灣人，在自己同胞裡面，刻意製造敵人是不需要的；如果國民黨、民進黨代表字是統、獨，民眾黨代表字就是台，以台灣為名、以民眾為本，希望召集更多民眾為民眾黨理念努力。

    柯文哲說，台北是移民社會的移民城市，認同台灣、愛護台灣、以台灣當作主體性，就是台灣人，非常反對在自己同胞製造敵人的作法，這是不對，不需要每天在那裡弄意識形態。

    民眾黨北市黨部成立大會，現場約300人到場，副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲皆上台致詞，到場北市府官員還有工務局長林志峯、消防局長吳俊鴻、交通局長陳學台、教育局長曾燦金、資訊局長呂新科、產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、客委會主委徐世勳、台北捷運公司董事長李文宗、台北花卉公司副董事長呂瑩瑩等人。

    黃珊珊致詞說，相信這國家必須要有更多人才投入，尤其是政治及城市治理，這樣才是健康的，台北市不該只有藍綠兩個顏色，更多顏色、人員加入、政黨興起，才是國家健康發展；並感謝大家支持、配合台北市政府近1年防疫工作，及柯市長給她很多服務機會，她會跟柯繼續為大家打拚。

    柯文哲與林國成出席北市黨部成立大會。（記者郭安家攝）

    柯文哲與林國成出席北市黨部成立大會。（記者郭安家攝）

    林國成揮舞黨旗。（記者郭安家攝）

    林國成揮舞黨旗。（記者郭安家攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「藍白合」有契機？ 柯文哲：講得有道理我就跟你合作
    2021/03/14 17:21

    「藍白合」有契機？ 柯文哲：講得有道理我就跟你合作
    缺席北市土地公廟受贈卻跑新北拜廟 柯文哲挨轟只顧當主席
    2021/03/14 13:34

    缺席北市土地公廟受贈卻跑新北拜廟 柯文哲挨轟只顧當主席

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    藍白合 國民黨：網路聲量成長為民進黨的160％ 民眾黨則毫無變動
    2021/02/25 21:06

    藍白合 國民黨：網路聲量成長為民進黨的160％ 民眾黨則毫無變動
    民眾黨要角砲轟「柯江合體」︰搞得「小藍」標籤越黏越牢
    2021/02/24 05:30

    民眾黨要角砲轟「柯江合體」︰搞得「小藍」標籤越黏越牢

    兩指標挑美股基金
    臺北市今日熱門
    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言
    2021/03/21 21:00

    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言 影片

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度
    2021/03/21 16:54

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美
    2021/03/21 16:47

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場
    2021/03/21 16:44

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播