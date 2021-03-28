為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案

    莊人祥今日表示，世衛公布時間尚不清楚，而目前中和抗體濃度檢測須在生物安全第三等級實驗室進行，是否有其他替代方案，仍待評估討論。（指揮中心提供）

    莊人祥今日表示，世衛公布時間尚不清楚，而目前中和抗體濃度檢測須在生物安全第三等級實驗室進行，是否有其他替代方案，仍待評估討論。（指揮中心提供）

    2021/03/28 15:01

    〔記者林惠琴／台北報導〕面對未來邊境管制解封，中央流行疫情指揮中心規劃兩階段鬆綁，但第一階段必須搭配中和抗體檢測，有待世界衛生組織公布抗體效力指引出爐，據傳最快4月啟動解封。對此，指揮中心發言人莊人祥今日表示，世衛公布時間尚不清楚，而目前中和抗體濃度檢測須在生物安全第三等級實驗室進行，是否有其他替代方案，仍待評估討論。

    指揮中心指揮官陳時中接受媒體採訪時表示，未來擬採兩階段鬆綁邊境管制，第一階段在國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持接種疫苗證明，可申請縮短7天居家檢疫，7天後接受檢測，若核酸檢測呈陰性且中和抗體濃度足夠可出關，抗體不足則回歸14天居家檢疫，但須待世衛公布抗體效力指引，據傳預計最快4月啟動解封。第二階段則是國內疫苗覆蓋率逾6成，所有入境者可望免居家檢疫。

    對此，莊人祥指出，事實上，相關規劃尚在幕僚會議討論中，這個方向沒錯，但抗體效力指引傳出世衛於4月公布，據了解何時會公布尚不清楚，打疫苗、追蹤抗體都需要時間，是否可及時做出來仍是未知數。

    莊人祥指出，目前中和抗體檢測必須由生物安全第三等級實驗室進行，但國外也有研究用一般抗體檢測評估，因此是否屆時有其他替代方案，都還有討論的空間，需要等有比較進一步結果時，進行後續規劃。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4月邊境解封？ 蘇貞昌：台灣安全但國外不一定安全
    2021/03/28 11:49

    4月邊境解封？ 蘇貞昌：台灣安全但國外不一定安全
    獨家》陳時中親曝一階邊境解封 最快4月
    2021/03/28 06:20

    獨家》陳時中親曝一階邊境解封 最快4月

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    開放邊境擬認中國疫苗搭抗體檢驗 中研院院士：抗體檢驗根本沒成熟
    2021/03/27 22:26

    開放邊境擬認中國疫苗搭抗體檢驗 中研院院士：抗體檢驗根本沒成熟
    陳時中邊境開放擬納中國疫苗 感染科權威：置台灣社區於風險中
    2021/03/27 12:20

    陳時中邊境開放擬納中國疫苗 感染科權威：置台灣社區於風險中

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    臺北市今日熱門
    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言
    2021/03/21 21:00

    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言 影片

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度
    2021/03/21 16:54

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美
    2021/03/21 16:47

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場
    2021/03/21 16:44

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播