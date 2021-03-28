邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案

莊人祥今日表示，世衛公布時間尚不清楚，而目前中和抗體濃度檢測須在生物安全第三等級實驗室進行，是否有其他替代方案，仍待評估討論。（指揮中心提供）

2021/03/28 15:01

〔記者林惠琴／台北報導〕面對未來邊境管制解封，中央流行疫情指揮中心規劃兩階段鬆綁，但第一階段必須搭配中和抗體檢測，有待世界衛生組織公布抗體效力指引出爐，據傳最快4月啟動解封。對此，指揮中心發言人莊人祥今日表示，世衛公布時間尚不清楚，而目前中和抗體濃度檢測須在生物安全第三等級實驗室進行，是否有其他替代方案，仍待評估討論。

指揮中心指揮官陳時中接受媒體採訪時表示，未來擬採兩階段鬆綁邊境管制，第一階段在國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持接種疫苗證明，可申請縮短7天居家檢疫，7天後接受檢測，若核酸檢測呈陰性且中和抗體濃度足夠可出關，抗體不足則回歸14天居家檢疫，但須待世衛公布抗體效力指引，據傳預計最快4月啟動解封。第二階段則是國內疫苗覆蓋率逾6成，所有入境者可望免居家檢疫。

對此，莊人祥指出，事實上，相關規劃尚在幕僚會議討論中，這個方向沒錯，但抗體效力指引傳出世衛於4月公布，據了解何時會公布尚不清楚，打疫苗、追蹤抗體都需要時間，是否可及時做出來仍是未知數。

莊人祥指出，目前中和抗體檢測必須由生物安全第三等級實驗室進行，但國外也有研究用一般抗體檢測評估，因此是否屆時有其他替代方案，都還有討論的空間，需要等有比較進一步結果時，進行後續規劃。

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