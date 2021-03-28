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    女力崛起！ 蔡英文：婦團讓世界看見台灣軟實力

    蔡英文總統28日出席台灣婦女團體全國聯合會20週年感恩餐會。（記者朱沛雄攝）

    蔡英文總統28日出席台灣婦女團體全國聯合會20週年感恩餐會。（記者朱沛雄攝）

    2021/03/28 14:53

    〔記者羅綺／台北報導〕台灣女力發威！今日全台60多個婦女團體、約250位女力代表匯聚一堂，歡慶台灣婦女團體全國聯合會成立20週年。而被外媒譽為「北京最害怕的女人」的總統蔡英文也親臨現場感謝婦女團體長久以來的努力，讓台灣走向性別平權，更讓世界看見台灣女人的軟實力。

    2013年起，台灣正式入列「女多於男」的國家，受高等教育的女性也多於男性，傳統刻板印象中「男理工、女文史」的性別職業區隔正在逐漸縮小。

    根據國際2019年的各項性別指數排比，台灣性別落差指數（GGI）世界排名第29，遠優於日韓的122及109；性別不平等指數（GII）世界排名第6，也高於日韓的25及12。

    蔡英文致詞時表示，感謝婦全會長久以來在性別議題的努力，早在80年代的單身、禁孕條款，婦女團體就走上街頭，力爭女性的職場權益，更因而促成性別工作平等法，為台灣的性平發展帶來深遠的影響；2019年台灣更成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，讓世界看見台灣傲人的轉變。

    蔡英文說，追求性別平等是長遠的道路，還有很多需要努力的地方。政府將加強托育及長照，從結構面減輕民眾的負擔，讓台灣繼續朝著性別平等的方向邁進。

    衛福部次長李麗芬則表示，衛福部是與婦女權益最息息相關的部會，包括社會福利、長照、婦女健康照護等，未來衛福部會持續為姊妹們制定最有善的政策。

    婦全會表示，高度肯定政府近年對於性別平等工作、性別主流化運用的推展努力，但女性的困境議題仍然真實普遍存在於社會的某個角落，盼政府能注入資源有效調整。

    婦全會說，接下來將致力於促進女性的公眾參與及治理能力、促進女性經濟力的提升、提升女性面對高齡時代的應對能力，以及減緩人口組成改變的女性衝擊，會與政府一同為維護「性平亞洲第一」的美譽持續奮鬥。

    總統蔡英文感謝婦女團體長久以來的努力，讓台灣走向性別平權，更讓世界看見台灣女人的軟實力。（記者羅綺攝）

    總統蔡英文感謝婦女團體長久以來的努力，讓台灣走向性別平權，更讓世界看見台灣女人的軟實力。（記者羅綺攝）

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