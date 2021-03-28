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    首頁　>　臺北市

    武漢肺炎新增2例境外移入 均從菲律賓入境

    中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明新增2例境外移入COVID-19病例，皆自菲律賓移入。（圖:中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明新增2例境外移入COVID-19病例，皆自菲律賓移入。（圖:中央流行疫情指揮中心提供）

    2021/03/28 14:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，均來自菲律賓。

    指揮中心發言人莊人祥表示，1例為菲律賓籍30多歲女性移工，今年3月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常（39°C），由機場檢疫人員後送醫院採檢，於今日確診 （Ct值34，次日33，IgM陰性，IgG陽性）。個案自述3月24日開始有呼吸困難、發燒及頭痛等症狀。衛生單位已掌握接觸者16人，飛機座位前後2排旅客共5人，其中3人列居家隔離對象，另2人因入住集中檢疫所，由醫護人員進行每日健康監測，不另外列入居家隔離；機組人員11人均著適當防護裝備，列自主健康管理。

    另1例為菲律賓籍30多歲男性，今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至宿舍居家檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至另一宿舍自主健康管理，因工作需要，3月26日至醫院自費採檢，於今日確診 （Ct值36，次日35，IgM陽性，IgG陽性）。個案在這期間並無症狀，也未與他人接觸，無匡列接觸者。

    指揮中心統計，截至目前國內累計1022例武漢肺炎，分別為906例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；其中，10人死亡、979人解除隔離、33人住院隔離中。

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