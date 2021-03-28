為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    快來領25週年口罩 北捷已送出2.4萬個

    民眾排隊領北捷紀念口罩。（記者蔡思培攝）

    民眾排隊領北捷紀念口罩。（記者蔡思培攝）

    2021/03/28 14:18

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運公司與CSD中衛合作推出「北捷25週年中衛聯名口罩」，免費贈送25萬個口罩，口罩兌換券推出1天內就被搶光。口罩在今、明兩天開放領取，截至下午1點30分，已發出2.4萬個口罩。

    領到口罩兌換券的民眾可於今天上午10點至下午6點，或明天中午12點至晚上8點任一時段至先前選定的車站領口罩。由於今天是週日，不少民眾都趁假日上午到捷運站領取口罩，現在想領口罩還要排隊。北捷統計，截至下午1點30分，已發出2.4萬個紀念口罩。

    北捷提醒，領取時要打開手機「台北捷運 GO」APP，點選上方banner，接著臨櫃時再點選「使用優惠券」，每人可兌換3個。

    目前開放領取口罩的車站包括南港展覽館站、市政府站、西門站、南京復興站、中山站、大安站、頂溪站、石牌站、淡水站、大坪林站、蘆洲站、板橋站（含板南線及環狀線）等12個車站、共13處，北捷也在車站設有指標加強動線引導。

    北捷25週年紀念款口罩以沉穩、時尚的深灰為主色，採捷運串聯起城市運輸的概念，設計以圓形基礎幾何相互重疊，代表重要的交通樞紐。紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、環狀線，不同款式口罩也會搭配不同顏色的耳繩。

    紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表6條捷運線。（記者蔡思培攝）

    紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表6條捷運線。（記者蔡思培攝）

    領到的民眾拿著口罩開心拍照。（記者蔡思培攝）

    領到的民眾拿著口罩開心拍照。（記者蔡思培攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北捷x中衛紀念款口罩 明、後兩天12車站限時領取
    2021/03/27 17:01

    北捷x中衛紀念款口罩 明、後兩天12車站限時領取
    國中生搭捷運吐滿地 全車乘客接連送暖感動網友
    2021/03/06 19:02

    國中生搭捷運吐滿地 全車乘客接連送暖感動網友

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    北捷去年337件旅客受傷 電扶梯意外占大宗
    2021/02/01 00:17

    北捷去年337件旅客受傷 電扶梯意外占大宗
    大型寵物搭乘限假日紅線 北捷6月將研議是否放寬
    2021/01/12 20:04

    大型寵物搭乘限假日紅線 北捷6月將研議是否放寬

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    臺北市今日熱門
    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言
    2021/03/21 21:00

    深夜特集》最終章！節目幕後秘辛公開 首度回覆網友勁爆留言 影片

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度
    2021/03/21 16:54

    中國沙塵隨冷空氣來襲！ 空氣超髒勿淋雨 北部明晨下探10度

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美
    2021/03/21 16:47

    強化台美退伍軍人交流 退輔會︰最快第三季派員駐美

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場
    2021/03/21 16:44

    聽音樂賞花拿好禮 北市杜鵑花季大安森林公園登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播