快來領25週年口罩 北捷已送出2.4萬個

民眾排隊領北捷紀念口罩。（記者蔡思培攝）

2021/03/28 14:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運公司與CSD中衛合作推出「北捷25週年中衛聯名口罩」，免費贈送25萬個口罩，口罩兌換券推出1天內就被搶光。口罩在今、明兩天開放領取，截至下午1點30分，已發出2.4萬個口罩。

領到口罩兌換券的民眾可於今天上午10點至下午6點，或明天中午12點至晚上8點任一時段至先前選定的車站領口罩。由於今天是週日，不少民眾都趁假日上午到捷運站領取口罩，現在想領口罩還要排隊。北捷統計，截至下午1點30分，已發出2.4萬個紀念口罩。

北捷提醒，領取時要打開手機「台北捷運 GO」APP，點選上方banner，接著臨櫃時再點選「使用優惠券」，每人可兌換3個。

目前開放領取口罩的車站包括南港展覽館站、市政府站、西門站、南京復興站、中山站、大安站、頂溪站、石牌站、淡水站、大坪林站、蘆洲站、板橋站（含板南線及環狀線）等12個車站、共13處，北捷也在車站設有指標加強動線引導。

北捷25週年紀念款口罩以沉穩、時尚的深灰為主色，採捷運串聯起城市運輸的概念，設計以圓形基礎幾何相互重疊，代表重要的交通樞紐。紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、環狀線，不同款式口罩也會搭配不同顏色的耳繩。

紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表6條捷運線。（記者蔡思培攝）

領到的民眾拿著口罩開心拍照。（記者蔡思培攝）

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