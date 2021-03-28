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    首頁　>　臺北市

    騎鐵馬挑戰「台北大縱走」扳回一日北高？ 柯P︰宣傳山水健行

    台北市長柯文哲於228的自行車「一日北高」挑戰成效不佳，今改挑戰「台北大縱走」的千階登山山徑，隨後再從木柵騎自行車沿河濱自行車道至大稻埕碼頭，推廣「台北山水健行」版圖。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲於228的自行車「一日北高」挑戰成效不佳，今改挑戰「台北大縱走」的千階登山山徑，隨後再從木柵騎自行車沿河濱自行車道至大稻埕碼頭，推廣「台北山水健行」版圖。（記者鄭名翔攝）

    2021/03/28 14:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲於228的自行車「一日北高」挑戰成效不佳，今改挑戰「台北大縱走」的千階登山山徑，隨後再從木柵騎自行車沿河濱自行車道至大稻埕碼頭，推廣「台北山水健行」版圖；受訪時被問到是否要為一日北高遭批評扳回一城，柯文哲表示，兩者無關，此次主旨在城市行銷，而對於北市自行車路網不完善引發詬病，柯則強調，須先減少機車量。

    柯文哲今早先從竹柏參道（原指南宮步道）登千階健行，隨後再換自行車挑戰台北大縱走新增的第八段「河濱公園自行車道」，沿途經景美溪、新店、淡水線自行車道，率隊宣傳北市環狀的山水健行版圖。

    由於228的「一日北高」負評如潮，柯文哲今再騎上鐵馬，外界解讀有意一雪前恥，柯文哲受訪時則說，一日北高用意宣傳自行車產業，今天的大縱走挑戰主旨則為城市行銷，兩者目的不同。

    柯文哲表示，台北大縱走原有7段山徑，現再納入第8段的河濱公園自行車道，成為綠色及藍線的環狀線、全長達130公里，再加上近年在河濱公園邊種植花海，提升北市整體人行步道及河濱車道的美觀，今日也在至登山步道檢查周邊設施。

    而許多議員批評北市自行車多斷點、路網不完整；對此，柯文哲說，荷蘭阿姆斯特丹的車道設計容納汽車、自行車、行人，但台北路面要設計包含汽車、機車、自行車、行人4種車道，難度很高，一座進步城市必須慢慢減少機車量，但台灣機車數量多，非一天可解決，已規劃10年為期的計畫設計自行車道。

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