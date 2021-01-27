潘懷宗與辦公室主任均否認詐領助理費 卻遭人頭供詞打臉

北市議員潘懷宗（見圖）與其辦公室主任陳玉臺均否認詐領助理費300萬元，卻被3名人頭供詞狠打臉，加上檢方發現，陳會提領助理薪資後挪為私用，故將潘、陳均聲押禁見。（資料照）

2021/01/27 14:46

〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗與其辦公室主任陳玉臺，被控12年來利用人頭詐領薪資後挪為私用，士林地檢署昨將2人帶回偵訊，2人雖均否認犯罪，卻遭同案3名人頭的供詞狠狠打臉，加上人頭的提款卡都由陳保管，陳提領後也會挪為私用，故認定2人涉犯本名最輕7年以上的貪污治罪條例中利用職務上機會詐欺取財罪，且有湮滅證據、勾串之虞，聲押禁見。士林地院預計下午4時開庭。

士檢昨還帶回王姓會計，以及3名在陳玉臺名下鐘錶行的員工，另有4名「真」助理以證人身分到案說明。

據悉，潘懷宗應訊時語帶保留，供稱聘用助理工作均由陳玉臺處理，他非常相信陳，所以只要陳提出名單，他都會聘用。陳玉臺則稱自己找來的助理都沒問題；但他的說法被3名人頭狠狠打臉，人頭說，只有選舉期間會幫忙工作，薪資也以日結方式計算。

士檢另發現，3名人頭的提款卡都交由陳玉臺保管，一旦薪水撥款，陳會前往提領，且每次提領都為「2、3萬」，與民眾平時僅提領數千元情況有異；這些錢部份會作為「真」助理的薪水，部分則挪為私用，且潘不可能完全不知情陳的作為，因此將2人聲押禁見，另諭令陳姓人頭與王姓會計各5萬元交保，其餘2名人頭與4名證人均請回。

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