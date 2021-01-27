為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    潘懷宗與辦公室主任均否認詐領助理費 卻遭人頭供詞打臉

    北市議員潘懷宗（見圖）與其辦公室主任陳玉臺均否認詐領助理費300萬元，卻被3名人頭供詞狠打臉，加上檢方發現，陳會提領助理薪資後挪為私用，故將潘、陳均聲押禁見。（資料照）

    北市議員潘懷宗（見圖）與其辦公室主任陳玉臺均否認詐領助理費300萬元，卻被3名人頭供詞狠打臉，加上檢方發現，陳會提領助理薪資後挪為私用，故將潘、陳均聲押禁見。（資料照）

    2021/01/27 14:46

    〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗與其辦公室主任陳玉臺，被控12年來利用人頭詐領薪資後挪為私用，士林地檢署昨將2人帶回偵訊，2人雖均否認犯罪，卻遭同案3名人頭的供詞狠狠打臉，加上人頭的提款卡都由陳保管，陳提領後也會挪為私用，故認定2人涉犯本名最輕7年以上的貪污治罪條例中利用職務上機會詐欺取財罪，且有湮滅證據、勾串之虞，聲押禁見。士林地院預計下午4時開庭。

    士檢昨還帶回王姓會計，以及3名在陳玉臺名下鐘錶行的員工，另有4名「真」助理以證人身分到案說明。

    據悉，潘懷宗應訊時語帶保留，供稱聘用助理工作均由陳玉臺處理，他非常相信陳，所以只要陳提出名單，他都會聘用。陳玉臺則稱自己找來的助理都沒問題；但他的說法被3名人頭狠狠打臉，人頭說，只有選舉期間會幫忙工作，薪資也以日結方式計算。

    士檢另發現，3名人頭的提款卡都交由陳玉臺保管，一旦薪水撥款，陳會前往提領，且每次提領都為「2、3萬」，與民眾平時僅提領數千元情況有異；這些錢部份會作為「真」助理的薪水，部分則挪為私用，且潘不可能完全不知情陳的作為，因此將2人聲押禁見，另諭令陳姓人頭與王姓會計各5萬元交保，其餘2名人頭與4名證人均請回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    潘懷宗涉詐領助理費遭押 李慶元：他廣告費破百萬沒理由A每月2萬
    2021/01/27 13:00

    潘懷宗涉詐領助理費遭押 李慶元：他廣告費破百萬沒理由A每月2萬
    潘懷宗涉詐領助理費遭聲押 新黨：堅信清白、已請律師團協助
    2021/01/27 10:22

    潘懷宗涉詐領助理費遭聲押 新黨：堅信清白、已請律師團協助

    公益綠能－信義房屋創房地產業公益綠電首例
    涉嫌詐領助理費300萬 新黨議員潘懷宗遭聲押
    2021/01/27 09:29

    涉嫌詐領助理費300萬 新黨議員潘懷宗遭聲押

    年節不可少　送禮體面自用開心更對味
    臺北市今日熱門
    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝
    2021/01/20 20:21

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝

    確診者足跡公布 醫師林靜儀︰用意不在「從今天起不要去那裏」
    2021/01/20 16:36

    確診者足跡公布 醫師林靜儀︰用意不在「從今天起不要去那裏」

    護理師家庭群聚感染足跡 再增麥當勞桃園三民店等
    2021/01/20 19:32

    護理師家庭群聚感染足跡 再增麥當勞桃園三民店等 影片

    涉賣雕刻大師朱銘贗品 美女製作人遭判5月徒刑
    2021/01/20 15:15

    涉賣雕刻大師朱銘贗品 美女製作人遭判5月徒刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播