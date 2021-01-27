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    首頁　>　臺北市

    「北北桃」醫院即起至2/9禁止探病 陪病者限1人

    中央流行疫情指揮中心今天宣布，到2月9日止，北北桃地區所轄醫院即日起除例外情形停止開放探病，陪病者仍為1人。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心今天宣布，到2月9日止，北北桃地區所轄醫院即日起除例外情形停止開放探病，陪病者仍為1人。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2021/01/27 14:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應部立桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染事件，中央流行疫情指揮中心今天宣布，到2月9日止，北北桃地區所轄醫院即日起除例外情形停止開放探病，陪病者仍為1人。

    指揮中心今天宣布調整醫療院所門禁及人員管制措施，考量衛生福利部桃園醫院就醫民眾主要分布於北北桃地區，台北市、新北市及桃園市所轄醫院即日起至2月9日止，除例外情形外，停止開放探病。

    例外情形如下：

    一，病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

    二、急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

    三、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

    指揮中心呼籲，民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。

    醫療機構若主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

    指揮中心呼籲，請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

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