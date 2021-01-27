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    太好了！ 桃醫群聚本土個案連3天+0 境外移入增3例

    指揮中心今日公布新增3例境外移入。（本報製）

    指揮中心今日公布新增3例境外移入。（本報製）

    2021/01/27 14:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院群聚感染累計有15例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，但已連續2天新增個案掛零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明今日本土個案一樣加零，只是仍新增3例境外移入（案892至894），分別自菲律賓、緬甸及美國入境。

    陳時中表示，案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今年1月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

    案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。現已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

    案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

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    桃園醫院群聚感染累計有15例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，已連續2天新增個案掛零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明今日本土個案一樣加零。（指揮中心提供）

    桃園醫院群聚感染累計有15例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，已連續2天新增個案掛零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明今日本土個案一樣加零。（指揮中心提供）

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