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    首頁　>　臺北市

    修陳悅記古宅趕陳家子孫？ 陳椒華籲文化部主動協助

    時代力量立委陳椒華（中）、文資學者蕭文杰（右）等人27日於立法院舉行記者會，呼籲文化部應主動協助國定古蹟「陳悅記祖宅」古蹟修護再利用計畫。（記者羅沛德攝）

    時代力量立委陳椒華（中）、文資學者蕭文杰（右）等人27日於立法院舉行記者會，呼籲文化部應主動協助國定古蹟「陳悅記祖宅」古蹟修護再利用計畫。（記者羅沛德攝）

    2021/01/27 14:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委陳椒華今與文史團體舉行記者會，指「祭祀公業古蹟再利用計畫」有諸多問題，居住於國定古蹟「陳悅記祖宅」中的陳氏家族成員被要求搬遷；陳椒華等人呼籲文化部應主動介入，並接受在第三方公正單位監督下，來進行陳悅記祖宅古蹟再利用計畫，保障陳家後代子孫在祖厝中常居久安。

    建於清嘉慶12年、西元1807年，有215年歷史古蹟的國定古蹟陳悅記祖宅，為我國重要歷史文化資產。

    陳椒華表示，在土地開發利益的壓力下，陳悅記祖宅好不容易仍保有傳統建築結構與原貌文化脈絡，然而由祭祀公業提出的古蹟修復再利用計畫，陳氏家族成員陳情，發生要求居住於古宅中的陳家後代子孫搬遷一事。

    「活的古蹟才有意義」；陳椒華說，最可貴的文化資產，是還保存原來生活樣態文化脈絡的古蹟，若要求原來在裡面生活的子孫搬遷，就失去最重要的意義。陳悅記祖宅過去曾發生賣容積率、文資遺失的爭議，若「古蹟修復再利用計畫」要求陳家後代子孫搬遷，會讓古蹟保存失去最珍貴的意義；霧峰林家也是部分開放，有部分是保留給子孫居住。文化部應主動協助。

    陳氏家族陳應宗表示：「祭祀公業古蹟再利用計畫缺乏民意正當性」，祭祀公業所擬定的古蹟再利用計畫，理論上應只能規畫家族公共空間，若要規劃到家族成員家庭空間時，應徵得家族成員的授權與同意，但是祭祀公業提出的古蹟再利用計畫涵蓋家族成員的家庭空間，缺乏正當性，失去古厝原來最重要文資保存原貌傳承的核心精神。文化部應予以退件。

    台灣文化資產守護聯盟蕭文杰博士認為：「應由文化部規畫，第三方公正單位監督古蹟修護再利用計畫」。

    淡江大學建築系副教授黃瑞茂則建議，為使陳悅記古宅各房子孫支持祖厝保存，請文化部針對古宅公共空間與住戶共識高的區塊優先補助經費，進行古蹟修復與再利用計畫做為示範，讓其他住戶可以看到願景，積極參與古蹟保存。

    陳悅記祭祀公業管理人陳惠玲回應，修復陳悅記古厝，是家族成員共同的願望，過去在古蹟修復的過程中，有一些問題造成成員互信不足，目前祭祀公業提出的古蹟修復再利用計畫是先期規劃的草案。未來會將家族成員的意見納入古蹟修復再利用計畫之中。

    文化部古蹟聚落組組長莊祐創則說，會先暫緩陳悅記古蹟修復再利用計畫的期初審查，在農曆年之後邀請祭祀公業與各分區家族成員與專家學者，整合各方意見，讓陳悅記古宅可以早日修復完成。

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