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    蔡總統提對抗疫情把握「三關鍵」中央、地方要團結

    總統蔡英文今27日出席民進黨中常會，會前針對部桃疫情發表談話，呼籲人民勿過度恐慌。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文今27日出席民進黨中常會，會前針對部桃疫情發表談話，呼籲人民勿過度恐慌。（記者塗建榮攝）

    2021/01/27 13:58

    〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今於民進黨中常會前針對防疫發表談話。她表示，這段時間因桃園醫院感染事件，社會氣氛有些緊張，防疫過程難免有些起伏，請大家繼續保持信心。她並強調，對抗疫情要把握三個關鍵，包括配合指揮中心防疫指引、中央及地方同心面對疫情、團結意識，克服這個難關。

    蔡英文表示，這段時間因為桃園醫院感染事件，指揮中心匡列居家隔離人數在5000人左右，社會的氣氛就有些緊張。她要跟大家說，防疫過程難免有些起伏，請大家繼續保持信心，相信專業，繼續跟我們走下去。

    蔡英文說，目前相關疫情防疫措施都已經提升，包括指揮中心、中央各部會、地方政府、醫療院所、國防部國軍部隊、以及許多單位都已經動員起來。

    蔡英文強調，我們對抗疫情，一定要持續把握三個關鍵。

    第一，國民對指揮中心各項防疫指引的配合，是成功防疫的關鍵。指揮中心會持續本於專業做出決策，請大家務必配合

    第二，中央、地方同心面對疫情。中央一定會全力支援地方防疫，並強化協調機制。

    第三，是團結意識，尤其這次桃醫感染事件中，社會上共同挺醫護、挺桃園、挺第一線防疫人員，就是台灣需要的團結意識。

    蔡英文說，這三個關鍵，是台灣從2003年對抗SARS防疫中，經過慘痛教訓後才學到的經驗。從鑽石公主號、武漢包機、磐石艦、到航空公司外籍機師染疫，過去這一年有許多考驗，但我們都展現韌性，一路相挺。但防疫是長期作戰，必須互相勉勵，互相鼓舞，才能克服這個難關。

    蔡英文表示，她要一次又一次感謝醫護人員，謝謝所有防疫國家隊成員，也謝謝每一個國人，大家彼此包容，一起守住疫情防線到現在。在這重要時刻，請大家持續落實防疫，才能確保健康和安穩的日常生活。

    蔡英文最後表示，再過不久就是農曆過年，這段期間我們堅守著，就可以有一個安心的過年，我們一起加油。

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