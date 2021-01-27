複雜三角戀！老公「偷吃」男毒販 老婆離婚後也與毒販墜情網

警方先後在吳男與陳女身上各搜出1公克安非他命。（資料照，安非他命示意圖，與本案無關）

2021/01/27 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女子結婚後發現黃姓丈夫早出晚歸、常偷傳訊息，她懷疑丈夫外遇，並查出黃「偷吃」吳姓男毒販；陳氣得與黃離婚但又心有不甘，她想弄清楚吳有何「魅力」，也循線認識吳，最後與吳同居交往。警方追查毒品案逮吳，在陳、吳身上查獲安非他命，這段複雜糾葛的三角關係也意外曝光。

台北市警方根據一宗毒品案向上溯源追查，透過落網毒蟲的通聯資料，循線查出上游毒販是56歲吳姓男子。警方布線蒐證，前往吳位於北投立農街住處搜索，當時與他同居的38歲陳女也在場，警方先後在兩人身上各搜出1公克安非他命。

據了解，陳起先聲稱藏放在包包內的1公克安非他命是黃姓前夫所給，警方進一步追問相關細節，陳卻無法如實交代，她最後才說是同居的吳姓男友拿給她，但聲稱從來沒吸食。

警方進一步追問陳，為何吳會無償提供毒品給她？陳這才說出，她以前跟黃結婚，但婚後一段時間，她就發現黃「怪怪的」，不僅常常早出晚歸、藉故不回家，甚至在家時還躲著她偷偷摸摸傳訊息。她懷疑丈夫外遇，某次有機會看黃手機，這才發現黃居然與吳交往。

陳氣不過，與黃離婚，但離婚後又不甘心自己丈夫遭人「橫刀奪愛」，她想弄清楚「年過半百」的吳有何魅力，於是要黃帶她去認識吳。想不到，她結識吳後，也與吳墜入情網，兩人進而同居交往。

警方說，吳起先否認販毒，也否認提供毒品給陳，但警方將兩人隔離偵訊，根據通聯與陳的說詞，戳破吳謊言，於是將他依販毒、轉讓、持有毒品罪嫌送辦；至於陳雖然聲稱沒有吸食毒品，但警方對她採尿送驗後呈陽性反應，也將她依毒品罪嫌送辦。

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