為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    布林肯就任國務卿 吳釗燮：一起推進台美共同利益

    布林肯就任後，外交部長吳釗燮透過推特表達祝賀與期盼共同合作。（翻攝自推特）

    布林肯就任後，外交部長吳釗燮透過推特表達祝賀與期盼共同合作。（翻攝自推特）

    2021/01/27 13:33

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院於美東時間26日通過國務卿布林肯（Antony Blinken）人事案。外交部長吳釗燮今祝賀布林肯上任，並表示期待與布林肯領導的國務院一同推進台美共享價值與共同利益。

    美國參議院26日以78票贊成、22票反對的票數，通過布林肯出任國務卿的人事案。布林肯是繼國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財政部長葉倫（Janet Yellen）後，第4位提名獲參院同意的總統拜登（Joe Biden）內閣官員。

    布林肯日前在人事任命聽證會上回應參議員詢問台灣議題時表示，美國對台灣有著堅定、長期且跨越黨派的支持，根據「台灣關係法」及三公報有著堅定承諾，拜登政府會持續這些承諾，確保台灣有抵抗外來侵略的自我防衛能力。他回覆議員詢問時強調，北京若武力犯台是「一大嚴重錯誤」。

    任命案通過後，布林肯推文表示，他在1993年進入國務院服務，兜了一圈後他回到了國務院，並有幸擔任第71任美國國務卿。布林肯就任後並迅即與加拿大、墨西哥、日本與韓國等盟國外長通話；外交部長吳釗燮則轉推此文表達祝賀並說，台灣與美國是緊密的合作夥伴，並且是世界良善力量，台灣期待與布林肯領導的國務院一同推進台美共享價值與共同利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新任國務卿布林肯解密！資深外交官之外也是吉他手
    2021/01/27 11:48

    新任國務卿布林肯解密！資深外交官之外也是吉他手
    致力助台防衛！ 美參院通過布林肯國務卿人事案
    2021/01/27 06:53

    致力助台防衛！ 美參院通過布林肯國務卿人事案

    金牛年LUCKY存基金
    美參院高票通過人事案 布林肯將正式接掌國務院
    2021/01/27 05:58

    美參院高票通過人事案 布林肯將正式接掌國務院
    吳釗燮呼應布林肯聲援港人 籲自由世界團結反抗威權
    2021/01/06 16:54

    吳釗燮呼應布林肯聲援港人 籲自由世界團結反抗威權

    年節不可少　送禮體面自用開心更對味
    臺北市今日熱門
    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝
    2021/01/20 20:21

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝

    確診者足跡公布 醫師林靜儀︰用意不在「從今天起不要去那裏」
    2021/01/20 16:36

    確診者足跡公布 醫師林靜儀︰用意不在「從今天起不要去那裏」

    護理師家庭群聚感染足跡 再增麥當勞桃園三民店等
    2021/01/20 19:32

    護理師家庭群聚感染足跡 再增麥當勞桃園三民店等 影片

    涉賣雕刻大師朱銘贗品 美女製作人遭判5月徒刑
    2021/01/20 15:15

    涉賣雕刻大師朱銘贗品 美女製作人遭判5月徒刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播