布林肯就任國務卿 吳釗燮：一起推進台美共同利益

布林肯就任後，外交部長吳釗燮透過推特表達祝賀與期盼共同合作。（翻攝自推特）

2021/01/27 13:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院於美東時間26日通過國務卿布林肯（Antony Blinken）人事案。外交部長吳釗燮今祝賀布林肯上任，並表示期待與布林肯領導的國務院一同推進台美共享價值與共同利益。

美國參議院26日以78票贊成、22票反對的票數，通過布林肯出任國務卿的人事案。布林肯是繼國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財政部長葉倫（Janet Yellen）後，第4位提名獲參院同意的總統拜登（Joe Biden）內閣官員。

布林肯日前在人事任命聽證會上回應參議員詢問台灣議題時表示，美國對台灣有著堅定、長期且跨越黨派的支持，根據「台灣關係法」及三公報有著堅定承諾，拜登政府會持續這些承諾，確保台灣有抵抗外來侵略的自我防衛能力。他回覆議員詢問時強調，北京若武力犯台是「一大嚴重錯誤」。

任命案通過後，布林肯推文表示，他在1993年進入國務院服務，兜了一圈後他回到了國務院，並有幸擔任第71任美國國務卿。布林肯就任後並迅即與加拿大、墨西哥、日本與韓國等盟國外長通話；外交部長吳釗燮則轉推此文表達祝賀並說，台灣與美國是緊密的合作夥伴，並且是世界良善力量，台灣期待與布林肯領導的國務院一同推進台美共享價值與共同利益。

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