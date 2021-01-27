成功打入「男宿圈」 北市動物園黑猩猩「娃智」穩當老大跟班

從小就活潑好動的黑猩猩小朋友「娃智」已經5歲了。（台北市立動物園提供）

2021/01/27 13:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園黑猩猩小朋友「娃智」已經5歲了，最近開始跟「男宿」的單身漢黑猩猩們混群，從小活動調皮的「娃智」，保育員原以為難在都是雄性單身漢的團體中生活，結果卻出乎意料，經過2次「混群」相當成功，「娃智」不但交到個性溫和的好朋友「莎莉春偉」，還當起老大跟班，明哲保身。

園方指出，「娃智」原跟媽媽、姐姐同住，保育員去年12月讓「娃智」展開混群。12月初先與較年長的阿姨「茱莉」單獨混群一段時間，沒了原本熟悉的家人陪伴，「娃智」的性格變得較為穩定溫和，2週後保育員再將「娃智」與雄性黑猩猩群的首領「茱莉忠」單獨混群。

園方表示，成年雄性黑猩猩的性格不像雌性般溫和，通常黑猩猩新成員若能被老大接受，往後就會比較好在群體中立足、不致於被排斥。當「娃智」初見「茱莉忠」時，顯得縮手縮腳的，只敢躲在木頭或遮蔽物後面偷看「茱莉忠」。

不過這樣的情形並沒有持續很久，園方表示，「娃智」竟伸出手偷偷抓「茱莉忠」一下，「茱莉忠」也展現大氣度，陪著「娃智」追逐嬉戲。過幾天就看到「娃智」在「男宿」中自由盪晃，時不時挑釁逗弄「茱莉忠」、再跑給他追，有時候也會追著「茱莉忠」討玩，打鬧嬉戲的模樣非常可愛。

園方指出，保育員觀察發現「娃智」，在原本團體會偷襲正在吵架的姊姊們、想跟他們玩，但跟雄性單身漢混群之後，黑猩猩哥哥們吵架時，「娃智」竟會跟「莎莉春偉」默默的在旁邊看，不再誤闖戰局，混群結果相當成功。

黑猩猩「娃智」（後）成功混群，當老大（前）跟班明哲保身。（台北市立動物園提供）

或許因為「娃智」還是小朋友的關係，很快地就被大夥兒接受。（台北市立動物園提供）

經過2次「混群」後，「娃智」的性格變得更加沉穩。（台北市立動物園提供）

黑猩猩「娃智」：來，我拉你一把！ （台北市立動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法