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    員工未進北捷辦公室卻爽領百萬？北捷：依規定提供一整年公假

    台北捷運示意圖。（資料照）

    台北捷運示意圖。（資料照）

    2021/01/27 13:20

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北企業總工會理事長王裕文身為台北捷運員工，卻被爆不用進北捷辦公室、也不用處理北捷工務，儘管台北捷運工會去年已退出台北企業總工會，北捷仍要支付王的百萬薪水。北捷表示，台北企業總工會過去是台北捷運企業工會的上級工會，因此依法提供王一整年時間辦理總工會事務。王裕文也說，理事長依規定只要處理工會會務、一切都是依工會法規定。

    王裕文最近遭爆，儘管身為北捷員工，卻因為擔任台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長職務，不用到北捷辦公室辦公、也不用處理捷運相關業務，也曾未請假去參加其他活動。王還被質疑動用私人關係，調整年終考績獎金，多賺出10天的考績獎金。

    北捷表示，王裕文在2016年擔任台北企業總工會、台灣勞工總工會理事長，當時台北企業總工會包括台北捷運企業工會，儘管北捷工會去年11月已退出總工會，王裕文依工會法仍有理事長任期保障。北捷說，王裕文雖身為北捷員工，同時也是台北企業總工會理事長，因此同意王裕文全天駐2個總工會辦理會務，差勤也是由上級2格會自主管理。也就是說，北捷提供王裕文一整年的公假處理工會相關會議，且同意王不須在北捷辦公室辦公、也不須處理北捷相關業務。

    其實北捷就曾向台北市勞動局確認此狀況，但勞動局也表示，依照工會法第36條規定，「工會理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」王裕文仍是前上級工會的理事長，因此仍有任期保障，至於工會幹部駐會時間，還要透過勞資雙方協商。

    對於遭質疑不曾到北捷辦公室辦公，王裕文表示，這應該是同仁對工會法規定不了解，他解釋，理事長依規定只要處理處理工會會務、而且是駐在總工會，他一切都是依工會法規定辦理。至於媒體指控動用關係調整考績獎金，王嚴正駁斥，強調一切都依北捷規定辦理。

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