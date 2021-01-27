「台帛安全旅行圈」積極安排 外交部：持續努力促成

吳釗燮上週以總統特使身分率團訪問帛琉，出席帛琉新任總統惠恕仁就職典禮。而為推動「台帛安全旅行圈」，帛琉也特別邀請台灣觀光業者同行，並親自帶台灣特使團到洛克群島體驗豐富的觀光資源。 （取自外交部臉書）

2021/01/27 13:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與帛琉正積極安排「台帛安全旅行圈」，我國防疫專家與旅遊業者均已前往帛琉實地考察，並與帛琉主管機關交換意見；帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也公開對此案表達期待。外交部今天表示，考察後雙方相關單位均持正面支持意見，政府將在維護兩國人民健康福祉、確保防疫無虞的前提下，持續朝促成方向努力。

吳釗燮上週以總統特使身分率團訪問帛琉，出席帛琉新任總統惠恕仁就職典禮。而為推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble），帛琉也特別邀請台灣觀光業者同行，並親自帶台灣特使團到洛克群島體驗豐富的觀光資源。

惠恕仁總統就職演說時也再次強調「台帛安全旅行圈」，他並提出「無菌廊道」（Sterile Corridor）概念表示，經過此廊道的旅程就像乘坐國內航班一樣，且這機制將使帛琉和台灣成為疫情大流行以來首先重新建立完整聯繫的兩個國家，並能振興兩國間的人民、醫療、教育與商業關係，「也許最重要的是，它將向世界展示雙邊夥伴關係的實力和深度」。

吳釗燮接受帛琉媒體「島嶼時報」（Island Times）訪問時坦言，安全旅行圈的準備存在挑戰，例如嚴格的隔離措施以及昂貴的篩檢成本可能降低參與意願，要求在飛機上保持社交距離會使座位減少，可能導致機票價格升高，對遊客意願構成挑戰。不過，吳釗燮仍樂觀表示，帛琉已開始施打疫苗，雙方也持續討論與安排，相信安全旅行圈很快能開始。

外交部發言人歐江安今天說明，基於對台帛邦誼的重視，我國相關部會及防疫指揮中心進行多次會商研議，並派遣防疫專家前往帛琉實地瞭解當地疫情狀態及防疫能量，積極評估推動本案的可行性。外交部也已請交通部觀光局邀集我國旅遊業者組成踩線團，考察帛琉重要景點及規劃旅遊動線，並與當地觀光旅遊主管機關交換意見，雙方相關單位均持正面的支持意見。

歐江安說，政府將在維護我國國民及友邦民眾的健康福祉，以及確保兩國防疫無虞的前提下，持續進行評估並朝推動促成本案的方向努力。

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