飯店千金拒大叔追求 竟遭騷擾8年還被丟「大便炸彈」

台北地檢署今依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴陳男。（記者陳慰慈攝）

2021/01/27 13:14

〔記者陳慰慈／台北報導〕53歲陳姓男子（在押）因追求一家小型飯店的李姓千金遭拒，並懷疑李女跟飯店女經理是「同志」，去年初至去年12月竟到飯店潑灑醬油、咖啡、麵條跟「大便炸彈」45次，李女不堪長期被騷擾寫信向總統府陳情，台北地檢署今依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴陳男。

據了解，陳男是一家裝潢工程公司老闆，2012年間因承攬飯店壁紙更新工程，與李女業務接觸頻繁，對李女產生好感，李女察覺有異與其疏遠，未料陳男卻因此心生不滿，多次到飯店鬧事，陳男雖曾因此被判刑，但仍沒學會教訓，持續騷擾李女。

長期活在恐懼中的李女，去年11月受不了寫信向總統府陳情，北檢收案展開調查後，去年12月陳男再犯變本加厲到飯店丟大便，檢警立刻拘提他到案，訊後將他收押。

庭訊時，陳男坦承犯行，但不認有意追求李女，對犯案動機閉口不談。

檢方調查認定，去年初到12月，陳男在飯店及附近張貼大字報，指李女與飯店女經理是同志關係，並用手機狂打90多通電話給李女及飯店，卻又不出聲，此外還傳真到飯店60多次，質疑飯店怎麼會聘用與李女曖昧的女經理擔任經理，要讓她紅，另並朝飯店潑灑醬油、咖啡、麵條跟大便45次，丟擲醬油瓶的碎玻璃還砸傷一名飯店員工腿部。

檢察官痛批陳男行為惡劣，今依恐嚇、公然侮辱、加重誹謗、傷害、毀損等罪嫌將他起訴。

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