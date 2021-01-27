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    首頁　>　臺北市

    立委收賄案》李恆隆姐兼帳房：給蘇震清2000萬2年後加註「借款」

    台北地院密集審理立委集體收賄案，今天續審立委蘇震清收賄2580萬元的案情，傳喚前太流公司負責人李恆隆的姊姊兼帳房李秀峰作證。（資料照）

    台北地院密集審理立委集體收賄案，今天續審立委蘇震清收賄2580萬元的案情，傳喚前太流公司負責人李恆隆的姊姊兼帳房李秀峰作證。（資料照）

    2021/01/27 12:53

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院密集審理立委集體收賄案，今天續審立委蘇震清收賄2580萬元的案情，傳喚前太流公司負責人李恆隆的姊姊兼帳房李秀峰作證；李秀峰證稱，李恆隆2015年9月、12月交給蘇震清共2000萬元，她原先記帳時未註記名目，2016年李恆隆突然指示她以鉛筆加註為「借款」。

    北檢起訴認定，蘇震清於2012年8月在台北市「水戶」餐廳收李恆隆50萬元支票；2013年7月、9月、12月，陸續收受李恆隆3張支票共230萬元；2014年10月蘇收李6張50萬元支票，共300萬元；2015年9月，蘇收李500萬元現金與500萬元支票；同年12月，蘇又在水戶餐廳收李1000萬元支票。2012至15年間一共收受2580萬元。蘇震清涉收賄施壓經濟部官員。

    李秀峰長年負責替李恆隆記帳，她今天作證指出，李恆隆做人很慷慨，經常拿錢給朋友，她記帳的帳目，都是直接將對象、金額、日期寫在A4白紙上，原則不會註記錢的用途，2015年李給蘇震清的2000萬元，原本也未註記用途，但李恆隆2017年指示她將之前給蘇震清的錢改為借款，於是她就在蘇的帳單上，以鉛筆加註「借蘇2000萬元」。

    李秀峰說，李恆隆當時說，「蘇震清的票要留好，當做證據，表示人家有還我錢」；她想到蘇震清先前的錢也是借錢，也都好幾年沒還，她懷疑可能是蘇震清被人檢舉而要自清，李恆隆後來也告訴她，蘇震清好像被人檢舉，才會突然要還他2000萬。

    合議庭原訂本週五（29日）詰問蘇震清的辦公室主任、同樣在押的余學洋，下週三（2月3日）針對余學洋的案情，提訊詰問蘇震清做證；但蘇的辯護律師今表達希望加速證人的詰問程序，希望29日一天詰問完畢余學洋、蘇震清，以爭取蘇震清提前交保。

    合議庭未表示反對，後天週五若順利詰問完畢余、蘇，隨即可開庭調查延押必要性，蘇震清目前是全案唯一尚在押的立委，本週五大有機會獲准具保停押、回家過年。

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