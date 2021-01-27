2021台北國際電玩展不停辦？ 黃珊珊：這是中央職權

電玩展現場防疫標示。（北市衛生局提供）

2021/01/27 12:54

〔記者楊心慧／台北報導〕2021台北國際電玩展Taipei Game Show明天將開跑，預估4天活動會湧入大批民眾，台北市衛生局今上午事先前往宣導防疫，主辦單位台北市電腦商業同業公會也表示會加強實聯制、戴口罩、量體溫等措施。副市長黃珊珊今上午被媒體堵訪，被問到為何電玩展不停辦或延期，她表示電玩展是民間所辦，地方政府不能宣布活動停止，這是中央職權，包含之前酒店、舞廳也都是中央宣布停止營業。

黃珊珊強調，台北市電腦商業同業公會主辦2021台北國際電玩展，是否停辦會影響人民的權利、義務，目前特別條例是賦予中央流行疫情指揮中心權利，而不是地方政府，因此北市府只能聽中央指示，既然中央還沒宣布停，市府則會請衛生局、產發局現場宣導，並檢視主辦單位的防疫計畫，查看現場動線，以及是否符合秋冬專案的五大措施，也會請同仁多加巡邏。

台北市衛生局協同相關單位，今上午事先前往南港展覽館的電玩展展場了解業者防疫作為，並加強防疫衛教宣導。2021年共計25國80家廠商參與線上媒合，現場活動體驗遊戲款數則為100款，較往年減半，以線上虛擬方式提供不同的玩樂體驗，分流來展場的玩家人數。

展場規劃加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規劃500個展位，以符合來場者保持社交距離的需求，另增加設置兩大防疫排隊區，提供玩家遊戲體驗或參與活動排隊，能夠嚴守保持社交距離及安全，現場將嚴格實施展場內人數的容留管控機制，原展館同時段容留人數12000人，將限縮至7000人以下，並視情況啟動批次進出管制，降低風險。

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