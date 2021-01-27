柯文哲稱千例確診停班停課 黃珊珊：數字還會修正

副市長黃珊珊今上午被媒體堵訪，表示SOP是去年10月所訂，當時依照北市聯醫總院副院長璩大成的建議，比照全世界地當時病例計算，但現在疫情又有變化，在比例上仍會重新計算。（資料照）

2021/01/27 12:27

〔記者楊心慧／台北報導〕中央疫情指揮中心擴大匡列桃醫相關居家隔離人數，台北市長柯文哲昨在臉書PO文指，若短時間內北市出現1000例以上個案，市府將採取更大規模停班、停課及相關管制措施。副市長黃珊珊今上午被媒體堵訪，表示SOP是去年10月所訂，當時依照北市聯醫總院副院長璩大成的建議，比照全世界地當時病例計算，但現在疫情又有變化，在比例上仍會重新計算，市府今內部也會討論這個，目前都會採滾動式修正。

柯文哲昨PO文指北市府去年10月制定出防疫三階段，台北市內出現1例不明感染源本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等等，將停辦或進行管制；若每週新增15例以上確診個案，即關閉場館，並啟動異地或居家辦公；若短時間內北市出現1000例以上個案，市府將採取更大規模停班、停課及相關管制措施。

媒體詢問北市出現1000例以上個案才停班停課是否太慢？黃珊珊表示，SOP是去年10月所訂，不過後來疫情嚴峻，現在台灣的狀況又和去年當時候的狀況不太一樣，在比例上可能會重新計算，去年台灣確診病例少，6至12月疫情平穩，但現在才看就會覺得北市府為何要這麼多人確診才停，現在北市府也會訂回台灣的標準，內部還會再討論SOP。

被問到有沒有一個範圍，大約會修到多少人？黃珊珊說明，今天內部將會討論，1000人當時是以台北市醫療量能做計算，到底會要怎樣的做法會再調整、做滾動式修正，去年很多人做封城演練，總要有個數字才會有基礎，所以當時才會有這樣的兵棋演練的假設狀況，大家不用看得很嚴肅，都會滾動式修正。

新北市長侯友宜預估新北將匡列400至500人，黃珊珊表示，還是不要想太多，北市府的立場是等到中央的數字出來再來協助，不要去抓這個數字，還是要等中央的名單來。

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