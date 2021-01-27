台北電玩展明開跑 縮減至500展位、容留上限7000人

衛生局今天前往電玩展現場宣導防疫。（北市衛生局提供）

2021/01/27 12:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北電玩展明天將開跑，預估4天活動會湧入大批民眾，台北市衛生局今天事先前往宣導防疫。電玩展展場6500坪，容留上限為7000人。主辦單位表示，現場展館原可以設置900個展位，因為疫情只有500個展位，遊戲展出也從原本200款遊戲，變成約100款展示。

衛生局疾病管理科科長余燦華今早說，電玩展理論容留人數原規劃12000人，這次配合疫情下修到8000人，未來疫情若有發展，人數或防疫措施都可適時調整。衛生局已要有效管控總量，業者應做好分批入場，到了一定人數就「出多少才能進多少」。北市府稍早前又表示，視察後發現展區內還有舞台跟佈景等物品，會佔掉原有坪數，為符合每平方公尺1人，容留人數又從8000人下修到7000人。

主辦單位說，2021年1月21日疫情指揮中心對於疫情的警戒標準與因應事項有分4個級別，目前仍是第1級別，活動將配合規定採實名制、手部消毒、量體溫、全程戴口罩等。展館原可以設置900個展位，今年因為疫情只有500個展位，留出更大空間落實社交距離，場內也全程禁止飲食，並有護理人員駐場，若民眾有身體不適，更有單獨通道將人送到醫院。

有媒體也詢問，過去活動可能有60萬人次，今年配合疫情下修到8000人，人潮可能在外面聚集。但主辦單位反駁，電玩展辦了很多年，沒有60萬人次，這可能是以訛傳訛，現在一天就是8000人，4天展期就是幾萬人的活動，沒有外面講得這麼嚴重。主辦單位也呼籲大家勤洗手、戴口罩，但不要自己嚇自己、也不要過度恐慌。

主辦單位表示，電玩展最重要的是讓玩家來體驗遊戲，遊戲業在銷售部分管道非常多，很多已經到線上去，這次原本有超過200款遊戲，現在只剩100款展示，其他都是線上，遊戲業者仍可以提供服務，主辦單位也可減輕壓力。

衛生局也呼籲主辦單位，做好工作人員健康管理、總量管制、人流分流、環境消毒、進場佩戴口罩、體溫監測、實名制，手部衛生。展場若有體驗區，器材也要加強消毒，如果是人潮聚集的區域，主辦單位也要做好場內引導疏導、不要聚集。

至於電玩展是否可能因疫情停辦，衛生局表示，如果有社區感染或傳播、不明感染原，將會密切注意，如果疫情緊繃也會通知主辦單位做即時性的作法。

有媒體也詢問，下週動漫展要開始，北市府對於人員管控有何措施，衛生局表示，大型活動都會請主辦單位做事前風險評估，包括員工健康管理、防疫計畫，如果消毒、量體溫、防疫監測沒辦法落實，就建議緩辦。至於動漫展上限9000人如何估算，衛生局還要了解。

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電玩展現場防疫標示。（北市衛生局提供）

電玩展現場動線。（北市衛生局提供）

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