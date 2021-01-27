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    機師夢碎！赴美飛行訓練竟開趴加「複製貼上」報告 男判賠華航194萬

    華航客機。（資料照）

    華航客機。（資料照）

    2021/01/27 12:11

    〔記者楊國文／台北報導〕華航6年前派遣許姓男子到美國飛行學校接受機師飛行訓練，但獲報許男在耶誕夜寢室開趴喝酒喧嘩又抽菸，還和巡房的駐衛警發生肢體衝突，差點被退訓，沒想到許男又被華航查出連續3個月的學習心得報告幾乎都是「複製貼上」，認定學習態度輕忽，終止職前訓練，並求償374萬元；一審判許男應賠償184萬多元，高等法院判許男和兩位保證人應連帶賠償該194萬多元，仍可上訴。

    華航具狀指出，2015年6月派送許男美國飛行學校受訓，許男不知診惜，竟於同年12月24日的耶誔夜在寢室飲酒喧嘩，並在室內抽煙，巡房的學校駐衛警發現制止時，許男竟和駐衛警發生肢體衝突，原本公司依受訓規定可以將許男退訓，後來從寬處理，願意給他一次自新機會，只處罰他停飛2週。

    沒想到，公司又發現許男提交2016年1至3月學習心得報告，內容幾乎相同，無異是「複製貼上」，顯然其學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，因此終止許男的職前訓練，向法院訴請許男和兩位親友保證人連帶賠償違約金、訓練費用等共374萬多元。

    許男辯稱，華航對於他在2015年聖誕夜飲酒事件，已經處罰他停飛2週處分，不得再重複以此作爲終止契約事由。至於學習報告被指內容幾乎相同，許男否認，堅稱內容非完全相同，且受訓的心得報告和飛行員的專業技術、紀律及飛行安全無關。

    台北地院認為，許男的耶誕夜飲酒事件，確實違反飛行學校校規，而停飛處分後，並未反省，在後續的學員報告中引用相同段落，有敷衍矇混情事，華航認為許男已不適合繼續執行飛行訓練，屬企業維繫其正常運作的考量，有權依協議書約定終止雙方契約並求償，判決許男應賠償華航支付訓練費用174萬多元和違約金20萬元，共194萬多元。許男不服上訴高院。

    高院審理後，採信一審判決見解，但認為當時擔任許男保證人的兩位親友也有連帶賠償責任，因此判決許和兩位親友應連帶賠償華航194萬多元，仍可上訴。

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