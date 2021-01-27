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    春節將湧車潮 國5初一至初三南向、初三至初五北向高乘載管制

    110年春節連續假期國道高乘載管制。（高公局提供）

    110年春節連續假期國道高乘載管制。（高公局提供）

    2021/01/27 11:39

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕農曆春節即將到來，交通部高速公路局表示，大年初一至初三6至12時實施國5南向高乘載管制，大年初三至初五14至21時實施國5北向高乘載管制；另，西部國道在大年初三至初四13至18時實施北向高乘載管制，提醒民眾上路多加留意。

    高公局預估，春節假期高速公路將湧入大量車潮，提醒用路人出門前應做好車輛保養，避免發生故障，影響自身行程及安全；行經高速公路如遇有事故處理相關車輛時，請多加禮讓，以提升事故排除效率，儘速恢復行車順暢。

    高公局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺油等情形，可處600至1200元罰鍰。

    連假期間高速公路車流量大，如在壅塞路段發生事故，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，汽車聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車等之警號時，同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速配合避讓。

    高公局呼籲用路人，當發現拖救車輛或事故處理車輛時，也請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

    高公局提醒用路人，連續假期間開車出門，請先詳加檢查車況，路上務必小心駕駛，切勿疲勞駕駛，並應保持行車安全距離並注意前方路況；若發生緊急事件請立即撥打110或1968免付費專線求援。

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