豬肉儀表板會說話 開放萊豬進口快1個月仍掛蛋

衛福部「豬肉儀表板」顯示，開放萊豬進口快一個月，萊劑檢出為零。（圖擷自衛福部網站）

2021/01/27 11:25

〔記者李欣芳／台北報導〕政府自今年1月1日起開放萊豬可進口，引發國民黨強力反彈，正發動公投反制，不過，1月份快要結束，實際上目前仍無任何萊豬進口，根據官方的「豬肉儀表板」今天上午的最新統計數據顯示，衛福部公布截至1月26日為止，台灣豬肉的屠宰量1862.42噸，進口豬肉則為124.86噸，進口豬的其他可食部位進口46.43噸，根據查驗結果，皆無萊劑反應，亦即無任何萊豬進口到台灣。

日前有民眾發現1月初就有美國豬肉的進口資料，卻未顯示在衛福部的「豬肉儀表板」上，不過，據了解，進口肉品必須經三道關卡核准通過，才會在最後的「豬肉儀表板」上呈現，也是實際會進入市場的統計數字，因此實際進入台灣市面上的豬肉量，要以「豬肉儀表板」為準。

至於衛福部食藥署上的「邊境查驗自動化管理系統」數字，是尚未完成三道關卡的豬肉數量，與豬肉儀表板的統計不一樣。

行政院長蘇貞昌去年11月26日宣布把關萊豬進口的五大管理措施，包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，要從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。當時蘇揆強調，凡是新申請進口的廠商，須經政府赴美查廠後才能進口。

不過，政院高層官員日前表示，因美國當前武漢肺炎疫情嚴重，並未放行我政府派員查廠，因此，今年前幾個月可能都無美國萊豬進口。

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