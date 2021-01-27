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    中國又跳腳：民進黨與龐皮歐「臭味相投」 一定會受到嚴懲

    中國外交部日前宣布制裁前美國國務卿龐皮歐在內28名美國高官，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步批評，民進黨當局與龐皮歐之流為伍，只能說明他們是臭味相投，一定會受到歷史的審判和嚴懲。（翻攝直播）

    中國外交部日前宣布制裁前美國國務卿龐皮歐在內28名美國高官，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步批評，民進黨當局與龐皮歐之流為伍，只能說明他們是臭味相投，一定會受到歷史的審判和嚴懲。（翻攝直播）

    2021/01/27 11:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國外交部日前宣布制裁前美國國務卿龐皮歐在內28名美國高官，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步批評，民進黨當局與龐皮歐之流為伍，只能說明他們是臭味相投，一定會受到歷史的審判和嚴懲。對於台獨頑固份子何時宣布制裁？她回應，將密切關注島內外一小撮台獨頑固份子的動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。

    針對中共擬定所謂「台獨頑固份子」清單，陸委會日前曾強調，北京當局刻意操作極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，更傷害兩岸人民福祉利益，只會徒勞無功、適得其反。中華民國是自由民主國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。

    朱鳳蓮聲稱，過去一段時間，民進黨當局與龐皮歐等反華勢力勾聯，倚美謀獨無所不用其極，手段卑劣、遭人唾棄。民進黨對美國總統選舉押錯寶後仍不甘心，又使出種種招數，企圖固化與龐皮歐之流合謀的台美勾聯成果，甚至不惜以開放進口含有萊克多巴胺的美豬損害台灣民眾生命健康福祉。

    朱鳳蓮嗆聲，這些倒行逆施已經引發台灣民眾的強烈不滿。民進黨當局與龐皮歐之流為伍，只能說明他們是「臭味相投」，一定會受到歷史的審判和嚴懲。

    針對何時要制裁表現惡劣的台獨頑固份子？朱鳳蓮說，堅決打擊台獨頑固份子，制止台獨分裂行徑是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件，將密切關注島內外一小撮台獨頑固份子的動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊

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