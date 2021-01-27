SARS封院爭議 游錫堃再嗆馬英九：理直氣壯就會自己回應

立院27日朝野研商「中華民國110年度中央政府總預算案」，立法院長游錫堃主持會議前受訪，針對SARS和平封院爭議，呼籲前總統馬英九親自出來講點話，如果繼續硬拗，他就要把當年資料拿出來。（記者羅沛德攝）

2021/01/27 11:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市衛生局前局長邱淑媞因批評中央指揮防疫中心，過往SARS期間和平醫院封院爭議，戰場也延燒至時任前台北市長馬英九與時任行政院長游錫堃。立法院長游錫堃今受訪時，重申過去SARS抗疫過程，他並怒斥「我幫他（馬英九）解決多少事情」，都沒有對外透露半點消息；游錫堃並說，「馬前總統你自己出來講點話」，若真的義正嚴詞，為什麼自己不敢出來回應？

針對和平醫院封院一事，馬辦聲明稱封院決定是中央下令、地方執行。游錫堃今受訪時說，馬英九自己出來面對，弄一個發言人出來隨便講一講「你們也相信？」游錫堃說，若馬真的那麼有信心，義正嚴詞、理直氣壯，他就會自己出來回應，但到目前為止，他都不敢出來回應。

游錫堃並重申先前受訪的內容說，和平醫院封院前的行政院會，「他（馬英九）沒有講，我也不知道」，直到封院後才知道、緊急處理；游錫堃說，他立刻協調國防部，將松山醫院變成專屬醫院，想辦法分散和平醫院的病患，週一接著成立國家級抗疫中心，由他擔任指揮，做事情都很快，但「我們要求他的應該沒有做到」。

游錫堃說，WHO46天解除台灣的旅遊警示，相較之下加拿大60天、新加坡 76天、北京90天，台灣還是最快的，那時候很多SOP 也都被採用。

游錫堃質疑，「疫情到現在我們有去講這一段嗎？」怒斥馬英九「這樣講實在太沒良心，我幫他解決多少事情」；游說，和平封院後，他們每天通電話，他有透露台北市哪裡該做什麼不做嗎？質疑「馬前總統你出來講點話」，不要繼續硬凹，否則他要拿出他的資料。

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